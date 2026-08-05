Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kinkora

MUNICIPALITÉ RURALE DE KINKORA, PEI, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Malpeque, et de Robert Duffy, maire de la Municipalité rurale de Kinkora.

Date : Jeudi 6 août 2026 Heure : 10 h (HAA) Lieu : Kinkora Place

45, chemin Anderson

Kinkora (Î.-P.-É.) C0B 1N0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tina Harvey, Directrice municipale, Municipalité rurale de Kinkora, 902-887-2868, [email protected]