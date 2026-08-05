Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Lunenburg

LUNENBURG, NS, le 5 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets, de l'honorable Karina Gould, et de Tom McFall, président du Lunenburg Opera House Restoration Committee et vice-président de la Lunenburg Folk Harbour Society.

Date : Le jeudi 6 août 2026



Heure : 17 h 30 (HAA)



Lieu : Lunenburg Opera House, salle principale

290, rue Lincoln

Lunenburg, Nouvelle-Écosse B0J 2C0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Deborah Glassman, Responsable de la collecte de fonds, Lunenburg Opera House Restoration Committee, [email protected], 902-521-9136