Des artistes et invités d'exception au cœur de la cérémonie nationale du midi de la fête du Canada 2026

Le rendez-vous du midi de la fête du Canada promet d'être exceptionnel.

GATINEAU, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, dévoile aujourd'hui la programmation de la cérémonie nationale du midi de la fête du Canada 2026.

Cette cérémonie nationale du midi donnera le coup d'envoi aux célébrations de la fête du Canada. Rassembleuse et conçue pour toute la famille, elle soulignera les réalisations marquantes de la dernière année ainsi que des moments importants qui ont façonné notre histoire et continuent à définir notre culture, nos langues et notre identité.

Grâce à une diffusion pancanadienne, la cérémonie sera accessible gratuitement à toute la population, afin que petits et grands, peu importe où ils se trouvent, puissent prendre part à cette grande célébration.

Ce moment festif réunira sur scène un éventail d'artistes qui sauront vous faire danser et chanter au rythme de chansons bien de chez nous, notamment :

Artistes

Alessia Cara

Loud

TOBi

Adrian Sutherland

Naomi

Éléonore Lagacé

Alicia Blore

Alexandre (Douzie) Tétrault

Deantha Edmunds

Julianna Labelle

Invités spéciaux

Jeremy Hansen - premier Canadien à survoler la Lune dans le cadre de la mission Artemis II.

Rick Hansen - à l'occasion du 40e anniversaire de sa tournée Man in Motion, devenu un symbole de persévérance, d'inclusion et de dépassement de soi.

Des athlètes olympiques et paralympiques - athlètes d'élite ayant représenté le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques de Milano Cortina 2026.

Des récipiendaires de l'Ordre du Canada - des Canadiennes et des Canadiens honorés pour leur contribution exceptionnelle au pays.

Animatrices

Julie St-Pierre

Melissa O'Neil

Au programme

Tout au long de la cérémonie, le public vivra une expérience profondément canadienne ponctuée de prestations musicales, de numéros de danse, de témoignages inspirants et de la participation d'invités spéciaux. Les célébrations seront également marquées par des moments emblématiques, notamment une cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada soulignant la contribution exceptionnelle de Canadiennes et de Canadiens, l'interprétation de l'hymne national ainsi que le spectaculaire survol des Snowbirds.

Comment voir la cérémonie

En personne

Pour être au cœur de l'action, le public est invité à se rendre au parc des Plaines-LeBreton, où la cérémonie commencera à midi (HE). Elle sera également diffusée en direct sur écran géant aux sites officiels de la Colline du Parlement et devant l'édifice de la Cour suprême du Canada.

En ligne ou à la télévision

Que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, il sera possible de prendre part aux célébrations grâce à une diffusion en direct sur ICI RDI, ICI Télé, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca, la chaîne YouTube de Radio-Canada Info, CBC Television, CBC Gem, CBC Radio One, la chaîne de diffusion en continu de CBC News et la chaîne YouTube de CBC News.

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Citations

« La cérémonie nationale du midi est un rendez-vous à ne pas manquer chaque année. Elle nous permet de nous rassembler d'un océan à l'autre pour célébrer les Canadiennes et Canadiens, ainsi que les succès et les valeurs qui façonnent notre pays. Que vous preniez part aux festivités dans votre communauté ou dans la région de la capitale du Canada, j'espère que vous serez nombreux à célébrer ce qui nous unit, notre diversité et notre fierté canadienne. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

La cérémonie nationale du midi commence à midi (HE) le 1er juillet, au parc des Plaines-LeBreton à Ottawa. Il s'agit d'une activité gratuite et ouverte au public.

La cérémonie sera diffusée partout au Canada sur les chaînes et les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

Pour une deuxième année, la cérémonie nationale du midi comprendra une cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada, l'une des plus hautes distinctions honorifiques du pays, soulignant la contribution exceptionnelle de Canadiennes et de Canadiens à notre pays.

Pour se mettre dans l'ambiance des célébrations, il suffit d'écouter la liste de lecture Spotify et la chaîne de musique Stingray. Vous y découvrirez la musique des artistes qui seront sur scène le 1er juillet.

Patrimoine canadien tient à remercier tous les commanditaires de la fête du Canada de 2026 : Tim Hortons, Tigre Géant, VIA Rail Canada, GoodLife Fitness, Queues de Castor, le club de hockey des Sénateurs d'Ottawa et Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre.

Liens connexes

Fête du Canada

Cérémonie nationale du midi

Liste de lecture Spotify de la fête du Canada 2026

Chaîne de musique Stingray de la fête du Canada 2026

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]