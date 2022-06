DES ARTISTES DE RENOM S'ASSOCIENT AU CONSERVATOIRE - Nouveau Cercle d'honneur et de rayonnement

Nommés pour leur parcours artistique inspirant et leur grand engagement envers le Conservatoire et sa mission, ces artistes seront appelés à offrir leur conseil et soutien au Conservatoire pour lui permettre de consolider et d'affirmer son rôle distinctif et son leadership en enseignement des arts de la scène. Les carrières variées et actives de ces artistes de renom permettront au Conservatoire d'entretenir un lien privilégié et une synergie accrue avec le milieu professionnel, tant au Québec et au Canada qu'à l'international.

« Depuis sa création en 1942, le Conservatoire contribue à construire, à façonner et à enrichir le milieu artistique du Québec. Les activités du Cercle d'honneur et de rayonnement permettront de renforcer cette relation privilégiée du Conservatoire avec le milieu artistique professionnel. Les membres du Cercle, reconnus pour leur leadership et leurs accomplissements, ont à cœur de faire rayonner les talents artistiques exceptionnels du Québec », mentionne Mme Monique Leroux, présidente du conseil d'administration du CMADQ.

Des bénéfices concrets pour la communauté étudiante du Conservatoire

Pour favoriser le développement et le rayonnement de l'organisation, diverses formes de consultations seront tenues auprès des membres, incluant des rencontres de réflexions et d'échanges sur différents sujets d'intérêt pour l'institution, dont :

Les exigences du milieu professionnel et l'évolution des pratiques professionnelles dans les domaines de la musique et de l'art dramatique ;

La préparation à la carrière et le soutien aux élèves afin de faciliter leur intégration dans le milieu professionnel ;

L'avenir de la profession dans les deux disciplines ;

Le développement de partenariat et d'actions philanthropiques dans l'intérêt du Conservatoire et de ses élèves.

De tels bénéfices contribueront à maintenir l'excellence de la formation offerte au Conservatoire et à enrichir le parcours scolaire de chaque étudiant et étudiante. « L'expérience et la compétence de l'équipe déjà en place combinées à l'expertise de ces artistes accomplis créeront une plus-value pour notre communauté étudiante. Cette collaboration constituera à la fois une source d'inspiration, un bassin de connaissances et amènera une vivacité renouvelée pour le meilleur bénéfice de tous les élèves », ajoute Marc Hervieux, le prochain directeur général du Conservatoire.

Le Conservatoire se réjouit de ces premières nominations et tant Mme Leroux que M. Hervieux sont enthousiastes à entamer les échanges avec les membres du Cercle lors de la prochaine année scolaire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

