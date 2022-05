Des amendes de plus de 2,8 millions pour 10 contrevenants et 3 condamnations à des peines d'emprisonnement

Une perquisition menée par la Sûreté du Québec le 6 mars 2019 a permis la saisie de 95 800 cigarettes et de 40 sacs de tabac en vrac dans le véhicule du contrevenant. Son permis de conduire a été suspendu pour 6 mois. Le contrevenant a été déclaré coupable par défaut le 19 avril 2021, et la décision sur la peine de détention a été rendue le 11 mars 2022.

Au cours d'une perquisition dans la résidence et le véhicule du contrevenant, le 15 juin 2021, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi 30 600 cigarettes. Un dépôt de 1 200 $ pour remise du véhicule a également été confisqué. Le contrevenant a plaidé coupable d'avoir vendu du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi.

Cette condamnation est le résultat de deux perquisitions effectuées par la Sûreté du Québec. D'abord, le 10 octobre 2019, les policiers ont saisi 330 000 cigarettes à l'intérieur du véhicule du contrevenant. Puis, le 21 septembre 2020, une seconde opération a permis de saisir 15 210 cigarettes dans la résidence et le véhicule du contrevenant, ainsi qu'à une seconde adresse où il faisait de l'entreposage. Son permis de conduire a été suspendu pour trois mois. Deux véhicules ainsi qu'une liste de comptabilité ont également été confisqués. Le contrevenant est un récidiviste et compte maintenant quatre condamnations en matière de contrebande de tabac.