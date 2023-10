Des aménagements éponges pour sécuriser et verdir le carré Augier

Dans le cadre du projet de réaménagement du carré Augier, un jardin de pluie traversé par une passerelle sera aménagé au cœur de l'intersection. Des saillies et noues drainantes végétalisées s'ajouteront aussi le long des trottoirs. En plus d'apaiser la circulation véhiculaire, ces aménagements accueilleront et absorberont les eaux pluviales des rues avoisinantes telle une éponge. À lui seul, le jardin de pluie pourra retenir jusqu'à 110 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de plus de 700 baignoires.

La sécurité des déplacements actifs sera accrue grâce à la diminution de la largeur de la chaussée aux intersections et l'ajout de passages piétons surélevés, de signalisation et d'un éclairage de proximité. Afin de créer une zone de fraîcheur et d'enrichir la biodiversité, plus de la moitié de la chaussée du carré Augier sera déminéralisée et une vingtaine d'arbres, 250 arbustes et quelque 600 végétaux y seront plantés.

« Cette grande mer d'asphalte aride et peu sécuritaire qu'est le carré Augier sera bientôt chose du passé. En réalisant ce projet novateur, notre administration fait d'une pierre deux coups : les nouveaux aménagements éponges permettront non seulement de sécuriser les déplacements, mais aussi de rendre le secteur plus résilient face aux effets des changements climatiques », a souligné avec fierté François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Attendu et réclamé depuis longtemps par les familles du quartier, le réaménagement du carré Augier contribuera à rendre les déplacements à pied, à vélo et en voiture plus sécuritaires et apaisés, tout en offrant au voisinage un milieu de vie plus frais, plus vert et plus agréable », a ajouté Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.

Prévus à compter du printemps 2024, les travaux de réaménagement comprendront aussi la reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égout sous la rue Louis-Hémon, entre les rues Bélanger et Augier, ainsi que la réhabilitation de l'égout sous la rue Augier, entre l'avenue des Érables et la rue des Écores.

Le concept des aménagements permanents du carré Augier a été réalisé par les firmes Projet Paysage, pour l'architecture de paysage, et Ponton Guillot, pour l'ingénierie.

Consultation citoyenne

Dévoilés lors d'une séance d'information le 18 octobre dernier, les aménagements permanents du carré Augier ont été conçus à partir des besoins et idées identifiés par la population riveraine dans le cadre d'une démarche de consultation citoyenne. Celle-ci comprenait notamment un atelier de cocréation de type portes ouvertes et des groupes de discussion.

Aménagements temporaires

Depuis août 2022, le carré Augier accueille une zone piétonne protégée par des bollards, afin de détourner les véhicules de part et d'autre de celle-ci. Pour embellir l'environnement, des bacs de plantation ont été installés et une œuvre ludique de l'artiste montréalais Roadsworth a été réalisée sur la chaussée. Les aménagements temporaires resteront en place jusqu'au début des travaux de réaménagement de l'intersection au printemps 2024.

