SAANICH, BC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Des travaux routiers effectués dans la région du Grand Victoria permettront bientôt aux résidents de se déplacer plus facilement dans leur collectivité grâce à un investissement de 20 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Le financement servira à effectuer diverses améliorations routières qui faciliteront le développement initial de l'Uptown Mobility Hub, le principal carrefour RapidBus de la région. Les travaux consisteront à construire environ six arrêts d'autobus et abribus, dont deux sur la Transcanadienne, ainsi qu'à aménager des voies réservées aux autobus. On vise également à accroître la sécurité des piétons et à améliorer le transport actif autour du carrefour en améliorant les passages pour piétons et les intersections, ainsi qu'en construisant de nouveaux sentiers polyvalents afin de créer des raccordements avec le réseau régional de sentiers adjacent.

Ces travaux constituent une partie importante du développement du projet Uptown Mobility Hub et s'inscrivent dans le cadre du futur développement axé sur le transport en commun à Saanich, que la province a annoncé en avril. Ces travaux viseront à accroître l'offre de logements, à promouvoir les options de transport durable et à améliorer la qualité de vie en général.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'amélioration des routes et des infrastructures de transport en commun et de transport actif soutiendra la mise en place d'un nouveau carrefour de transport en commun à Saanich. Ce carrefour est essentiel aux futurs développements axés sur le transport en commun qui augmenteront l'accès à des logements abordables et permettront aux gens de se rendre au travail et d'avoir accès aux services essentiels, en plus de favoriser des options de transport plus écologiques. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour bâtir des collectivités mieux reliées et plus agréables pour les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous savons que l'île du Sud est de plus en plus achalandée. C'est pourquoi les résidents et les navetteurs doivent pouvoir compter sur un carrefour qui leur permettra de se rendre facilement et rapidement à leur domicile, au travail et à l'école. Les travaux d'amélioration effectués le long du chemin Ravine Way, ainsi que le développement axé sur le transport en commun au centre commercial Uptown, transformeront ce secteur en un carrefour de mobilité qui permettra des déplacements plus rapides et des liaisons plus faciles, et qui favorisera une meilleure qualité de vie pour toute la population. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie‑Britannique

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 500 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 15 500 000 $.

. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 15 500 000 $. Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun, une grande priorité pour le gouvernement fédéral, aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,6 milliards de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 3,9 millions de dollars.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et des projets d'envergure permettant d'accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt au titre des volets Ententes pour les régions métropolitaines et Financement de base. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.htmlhttps://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-eng.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias : Communications gouvernementales et Engagement public, Ministère des Transports et de l'Infrastructure, 250-356-8241