VANCOUVER, BC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à empêcher les drogues nocives d'entrer dans nos collectivités et à faire échec au crime organisé.

Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé l'interception et la saisie de 210 briques de cocaïne introduites clandestinement en Colombie-Britannique lors de trois incidents distincts. Ces saisies représentent un poids combiné d'environ 246 kg et une valeur marchande estimée à plus de 6,6 millions de dollars.

Des agents de l'ASFC saisissent un total de 246 kg de cocaïne aux points d'entrée commerciaux d'Aldergrove et de Pacific Highway. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 18 octobre 2024, des agents de l'ASFC ont examiné un camion commercial qui cherchait à entrer au Canada au point d'entrée commercial de l'autoroute du Pacifique. Avec l'aide du service des chiens détecteurs, les agents ont découvert 70 briques de stupéfiants présumés dissimulées dans l'une des palettes de la cargaison. Au total, 82 kg de cocaïne ont été saisis.

Le 1er novembre 2024, les agents ont examiné un camion commercial transportant une cargaison de matériaux de construction cherchant également à entrer au point d'entrée commercial de l'autoroute du Pacifique. Lors de l'examen, les agents ont découvert 100 briques de cocaïne situées dans la boîte ventrale du camion, dissimulées sous du bois d'œuvre et une bâche. Au total, les agents ont saisi environ 119 kg de cocaïne.

Le 9 novembre 2024, les agents ont examiné un camion commercial transportant un chargement de bois d'œuvre cherchant à entrer au point d'entrée commercial d'Aldergrove. Deux sacs remplis de 40 briques de stupéfiants présumés ont été découverts dans la cabine du camion suite au signalement positif du service des chiens détecteurs. Au total, 45 kg de cocaïne ont été saisis.

Dans les trois cas, l'ASFC a arrêté les chauffeurs qui ont ensuite été transférés sous la garde de l'Unité fédérale de lutte contre les crimes graves, sous la responsabilité de la GRC.

Ces saisies importantes peuvent être attribuées à la collaboration efficace entre les Opérations commerciales de l'autoroute du Pacifique, les Opérations commerciales d'Aldergrove, la Section du renseignement de la Région du Pacifique et le Service des chiens détecteurs de l'ASFC, ainsi que de l'Unité fédérale de lutte contre le crime organisé de la GRC.

Citations

« La GRC et l'ASFC travaillent sans relâche pour protéger nos frontières et contrecarrer les activités des groupes criminels transnationaux. Avec cette saisie importante, ce sont des drogues illégales qui ne finiront pas dans nos communautés, et des profits qui ne finiront pas dans les mains du crime organisé. Merci aux équipes de l'ASFC et de la GRC impliquées. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Ces saisies sont des exemples du dévouement et de l'expertise des agents des services frontaliers de l'ASFC, qui continuent de travailler fort chaque jour pour empêcher les drogues illicites de franchir nos frontières. Je tiens également à saluer et à remercier la GRC pour sa coopération constante en vue d'assurer la sécurité , »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« La compétence et l'engagement communs des Programmes de police fédérale de l'ASFC et de la GRC à sécuriser la frontière du Canada sont évidents dans ces interceptions récurrentes et réussies servant à assurer la sécurité des Canadiens et à protéger notre frontière contre les menaces posées par le crime organisé transnational. »

- Surintendant principal. Stephen Lee, commandant régional adjoint - Programme de police fédérale de la GRC - Région du Pacifique

Faits en bref

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction de revenir au Canada .

Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance des frontières de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance des frontières de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

