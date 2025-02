CALGARY, AB, le 25 févr. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à empêcher les drogues dangereuses d'entrer dans nos communautés et à déstabiliser le crime organisé.

Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé l'interception de 186 kg de méthamphétamine et de 42 kg de cocaïne dans deux camions commerciaux cherchant à entrer au Canada au point d'entrée de Coutts, dans le sud de l'Alberta.

Les agents de l'ASFC saisissent 186 kg de méthamphétamine au point d'entrée de Coutts, le 24 décembre 2024, et 42 kg de cocaïne, le 18 janvier 2025. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 24 décembre 2024, des agents de l'ASFC ont examiné un camion commercial transportant une cargaison mixte à destination de Calgary, en Alberta. Au cours de l'examen, les agents ont remarqué des anomalies dans la cargaison qui ont conduit à la découverte de 186 kg de méthamphétamine, d'une valeur estimée à 1,86 million de dollars canadiens.

Le 18 janvier 2025, un camion commercial transportant une cargaison mixte, également à destination de Calgary, a été dirigé vers un examen secondaire. Au cours de la fouille, les agents ont trouvé deux boîtes en carton dans la remorque du camion contenant plusieurs briques de cocaïne. Au total, les agents ont découvert et saisi 42 kg de cocaïne, d'une valeur estimée à plus d'un million de dollars canadiens.

Dans les deux cas, l'ASFC a arrêté les conducteurs, qui ont ensuite été transférés à la GRC de l'Alberta. Les enquêtes sont en cours.

Citations

« La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. Ces saisies importantes témoignent du dévouement et de l'expertise des agents de l'ASFC, qui continuent de travailler chaque jour pour empêcher les drogues illégales, telles que le fentanyl, et la contrebande, de franchir nos frontières.»

- L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'ASFC restent vigilants et déterminés à empêcher les drogues dangereuses d'atteindre nos communautés. Nous restons mobilisés pour sécuriser et protéger notre frontière aux côtés de nos partenaires de la GRC chargés de l'application de la loi. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Les drogues illicites détruisent des vies et causent de graves préjudices aux communautés. La GRC maintient son engagement à partager des renseignements et à travailler en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada et ses partenaires internationaux d'application de la loi pour empêcher ces drogues illicites, dangereuses et toxiques de s'infiltrer dans nos villes et villages en Alberta et partout au Canada. »

- Commissaire adjointe Lisa Moreland, commandante régionale, Police fédérale, région du Nord-Ouest, GRC

Quelques faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité à la frontière et notre système d'immigration - Canada.ca

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : frontalier du Gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité à la frontière et notre système d'immigration - Canada.ca En 2024, les agents de l'ASFC en Alberta ont saisi environ 1 300 kg de stupéfiants, dont 205 kg de cocaïne.

ont saisi environ 1 300 kg de stupéfiants, dont 205 kg de cocaïne. La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada. Pour consulter les dernières statistiques sur la contrebande, visitez Agence des services frontaliers du Canada ─ statistiques sur les saisies .

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance des frontières de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des renseignements concernant une activité criminelle est encouragée à contacter la police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou l'Association canadienne d'échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).

