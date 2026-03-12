VANCOUVER, BC, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'ASFC contrôle les marchandises entrant au Canada, en accordant une attention particulière à celles qui pourraient mettre en danger la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le 5 février 2026, lors de l'un de ces contrôles, des agents des services frontaliers de l'ASFC au point d'entrée de Kingsgate ont intercepté un camion commercial transportant des produits alcoolisés revenant au Canada depuis la Californie.

Des agents de l'ASFC saisissent 80 kg de cocaïne au point d'entrée de Kingsgate. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Au cours d'un examen secondaire, et avec le soutien de l'équipe de maîtres-chiens détecteurs de l'ASFC, les agents des services frontaliers ont saisi 80 kg de cocaïne cachés dans la remorque du camion.

Les agents de l'ASFC ont arrêté le conducteur, qui a ensuite été transféré à la garde de l'Équipe intégrée de la police des frontières (EIPF) de la GRC, Police fédérale de la région Pacifique. L'enquête est toujours en cours.

En 2025, des agents de l'ASFC dans la région du Pacifique ont effectué 11 390 saisies de stupéfiants illégaux, dont la saisie de 728 kg de cocaïne.

Citations

« L'ASFC travaille chaque jour pour empêcher les criminels de faire entrer clandestinement des drogues illégales dans notre pays. Dans la lutte contre le crime organisé, les agents de l'ASFC constituent notre première ligne de défense. En partenariat avec la GRC, l'ASFC fait preuve d'un engagement constant envers la sécurité publique au Canada. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'ASFC se consacrent à empêcher les drogues nocives d'entrer dans les collectivités canadiennes. Cette saisie est un excellent exemple de l'expertise des agents de l'ASFC qui, chaque jour, travaillent dur. En collaboration avec nos partenaires de la GRC chargés de l'application de la loi, nous restons vigilants pour sécuriser nos frontières et déjouer la criminalité. »

Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Cette saisie de drogue témoigne du solide partenariat entre nos enquêteurs et nos collègues de l'ASFC dans la lutte contre les activités criminelles. Ceux qui tentent de faire passer des drogues en contrebande à nos frontières auront à répondre de leurs actes. »

Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Faits en bref

Les infractions à la Loi sur les douanes , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Code criminel peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal.

, à la et au peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. En 2025, les équipes du Service des chiens détecteurs de l'ASFC ont effectué 29 486 fouilles, qui ont permis de découvrir 13 986 articles alimentaires, végétaux et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies de drogues, d'armes à feu et d'espèces.

Pour consulter les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada. En savoir plus sur nos faits marquants de l'ASFC 2025 en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon : ASFC en Colombie-Britannique et territoire du Yukon : Faits saillants de 2025

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Si vous disposez d'informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

Liens associés

Suivez-nous sur « X » (@FrontiereCanPAC), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945