OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier en vue des vacances de la Semaine de relâche.

Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, intercepté plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos collectivités et empêché plus de 17 700 armes et armes à feu d'atteindre nos rues.

Lors de la préparation de votre voyage, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à garantir une expérience de passage frontalier plus fluide, tout en donnant aux agents de l'ASFC plus de temps pour se concentrer sur les cas impliquant des marchandises dangereuses et des personnes inadmissibles.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous n'êtes pas certain ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945