Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
10 mars, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier en vue des vacances de la Semaine de relâche.
Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, intercepté plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos collectivités et empêché plus de 17 700 armes et armes à feu d'atteindre nos rues.
Lors de la préparation de votre voyage, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à garantir une expérience de passage frontalier plus fluide, tout en donnant aux agents de l'ASFC plus de temps pour se concentrer sur les cas impliquant des marchandises dangereuses et des personnes inadmissibles.
Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :
- Avoir vos documents de voyage à portée de main pour être présentés à un agent. Cela accélérera les délais de traitement à la frontière.
- Vous prenez l'avion pour le Canada ? Utilisez la Déclaration faite à l'avance et complétez votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada (dans les aéroports participants).
- Sur la route vers le Canada ? Vérifiez les temps d'attente à la frontière pour planifier votre itinéraire :
- Les matins tôt sont le meilleur moment pour traverser la frontière afin d'éviter les temps d'attente.
- Le lundi des longues fins de semaine fériées est généralement le plus chargé.
- Envisagez un autre point d'entrée avec des temps d'attente plus courts ou moins d'achalandage.
- Consultez les horaires d'ouverture du point d'entrée dans le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC.
- Si vous utilisez une application GPS (comme Google Maps, Apple Maps ou Waze) pour vous diriger vers un point d'entrée, envisagez de vérifier différentes options de navigation (comme les itinéraires les plus rapides et les plus courts) pour déterminer l'itinéraire préféré.
- Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres, ou dont vous n'avez pas la garde légale, apportez une lettre de consentement du parent ou tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de la lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.
- Cannabis : Ne l'apportez pas. Ne l'emportez pas. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le fait de le transporter à travers la frontière sous toutes ses formes, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ni exemption autorisé par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave passible d'arrestation et de poursuites. Une ordonnance médicale d'un médecin ne compte pas en tant qu'une autorisation de Santé Canada.
- La contrebande de drogue est illégale. Le trafic de drogue est illégal. Le transport de cannabis et d'autres drogues via la frontière est une infraction criminelle. Méfiez-vous des gens qui vous demandent de porter quoi que ce soit pour eux. Les conséquences sont graves, au Canada et à l'étranger.
- Laissez vos armes à feu et vos armes à la maison. Il est conseillé de ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous de vérifier les règles concernant l'importation d'armes à feu.
- Préparez-vous à déclarer. Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre entrée au Canada. Si vous arrivez par terre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve dans votre véhicule.
- Articles achetés à l'étranger : Si vous résidez au Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener au Canada des biens, y compris l'alcool et le tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer de droits et taxes réguliers. Assurez-vous de connaître la valeur des biens que vous rapportez en dollars canadiens et d'avoir vos reçus à disposition pour l'agent.
- Évitez d'importer des produits ou sous-produits de volaille bruts : Veillez à examiner les restrictions actuelles sur la volaille et les oiseaux provenant des États-Unis avant d'amener ces produits de l'autre côté de la frontière. Les aliments maison ou les restes contenant de la volaille ne peuvent pas être apportés au Canada.
- À savoir avant de partir : Examinez les marchandises réglementées et prohibées afin d'éviter toute possibilité de sanctions, y compris des amendes, des saisies ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.
Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.
Vous n'êtes pas certain ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.
SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
