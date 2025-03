VANCOUVER, BC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé l'interception et la saisie d'un cumul de 148,8 kg de méthamphétamine, représentant une valeur marchande estimée à 500 000 $, lors de six événements distincts à l'aéroport international de Vancouver. Dans chacune de ces saisies, les stupéfiants étaient dissimulés dans les valises des passagers et destinés à l'exportation.

Le 18 janvier 2025, les agents et agentes des services frontaliers de l'ASFC ont intercepté 35,7 kg de méthamphétamine destinés à être exportés à Hong Kong . Les stupéfiants étaient emballés dans du papier cadeau et cachés dans deux valises.

. Les stupéfiants étaient emballés dans du papier cadeau et cachés dans deux valises. Le 31 janvier 2025, les agents et agentes des services frontaliers ont intercepté 28,5 kg de méthamphétamine destinés à être exportés à Hong Kong . Les stupéfiants étaient dissimulés dans des sacs de café et cachés dans deux valises.

. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des sacs de café et cachés dans deux valises. Le 16 février 2025, des agents et agentes des services frontaliers ont intercepté 23,5 kg de méthamphétamine destinés à être exportés en Australie. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des paquets enveloppés dans des serviettes imbibées de vinaigre et de poivre de Cayenne afin de masquer l'odeur.

Le 19 février 2025, des agents et agentes des services frontaliers ont intercepté : 16,4 kg de méthamphétamine destinés à être exportés en Australie. Les stupéfiants étaient dissimulés dans divers vêtements. 19,2 kg de méthamphétamine destinés à être exportés en Australie. Les stupéfiants étaient dissimulés dans divers vêtements. 25,5 kg de méthamphétamine destinés à être exportés en Nouvelle-Zélande. Les stupéfiants étaient dissimulés dans un emballage sous vide contenant un mélange de café et de poivre.



Dans les six cas, les voyageurs ont été arrêtés et placés en détention par la police fédérale de la GRC, unité de la région du Pacifique.

« Nos agents et nos agentes des services frontaliers luttent contre la contrebande de drogues illicites et démantèlent les réseaux criminels nationaux et internationaux. Ces saisies montrent les capacités de détection et de renseignement de l'ASFC et le rôle important que jouent nos agents et nos agentes pour assurer la sécurité de nos collectivités. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. L'ASFC contrôle les produits, y compris le courrier international et les envois par messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près ceux qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de la population canadienne.

Pour consulter les dernières statistiques sur l'exécution de la loi, visitez le site de l'Agence des services frontaliers du Canada, saisies.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité à la frontière et notre système d'immigration - Canada.ca

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité à la frontière et notre système d'immigration - Canada.ca Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des renseignements sur des activités criminelles est encouragée à communiquer avec la police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-8477.

