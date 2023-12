Des activités spéciales pour les Fêtes à l'Aquarium

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les poissons de l'Aquarium du Québec ont sorti leurs plus beaux habits à l'approche de Noël! C'est normal, ils seront mis en vedettes lors de nos visites guidées spéciales du temps des Fêtes. Les visiteurs auront aussi l'occasion de fabriquer des cadeaux écolos et découvrir notre rallye animalier pour déjouer les tours des lutins. Voici un aperçu des activités offertes en décembre et en janvier.

Visite guidée Heureux comme un poisson dans l'eau!

Des activités spéciales ont été préparées à l'Aquarium du Québec pour égayer le temps des fêtes. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Les poissons de l'Aquarium du Québec ont sorti leurs plus beaux habits à l'approche de Noël. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Pour la période des fêtes, on vous propose une tournée spéciale à travers les galeries de poissons, avec un guide animalier. En plus d'en apprendre davantage sur nos différentes espèces, découvrez quel poisson a sorti ses paillettes des Fêtes ou lesquels sont les plus gourmands! Les humains et les poissons ne sont pas si différents finalement.

Atelier Cadeaux écolos

Sortez vos talents de bricoleurs et venez fabriquer vos cadeaux écolos. Bombes de bain festives, produits ménagers surprises ou éponges tawashis vertes, nos guides animaliers ont mille et une idées pour vos cadeaux. Le petit plus : on porte un regard sur les multiples façons de réduire notre empreinte écologique pour mieux protéger les animaux des effets de la pollution.

Le rallye des lutins

Déambulez sur le site de l'Aquarium pour démasquer les tours pendables des lutins. Aidez nos guides animaliers à déjouer les mauvais coups qu'ils ont fait pendant la nuit en trouvant les bonnes réponses à leurs questions sur nos animaux.

Pour un temps des Fêtes magique, l'Aquarium du Québec est l'endroit rêvé.

Toutes les activités sont incluses dans le prix du billet d'entrée.

Pour connaître l'horaire détaillé des activités, visitez notre site web.

