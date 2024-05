Des activités gratuites cet été pour découvrir la capitale

« La CCNQ bonifie sa proposition d'activités gratuites visant à animer ses parcs et espaces verts aux quatre coins de notre Capitale-Nationale. Cette offre permet à la population de la région et aux visiteurs et visiteuses d'explorer des lieux uniques et emblématiques de la Ville de Québec sous l'angle de la découverte historique et culturelle », souligne sa présidente-directrice générale, Marie Claire Ouellet.

L'été à la station de la Plage

Les festivités seront lancées à la station de la Plage de la promenade Samuel-De Champlain les 21-22 et 23 juin. Le Musée ambulant, un petit musée d'art nomade, pose ses chapiteaux sur la plage pour présenter des œuvres de sa collection et proposer un atelier de confection d'oiseaux articulés en papier. Les enfants pourront également se faire maquiller, et en apprendre davantage sur l'art de construire des châteaux de sable. L'animation à la plage est prévue de 10h à 17h durant ces trois jours.

Distribution d'arbres et découverte du parc du Bois-de-Coulonge

Le 28 juin dès 11h, 200 arbres (lilas japonais) seront distribués au public qui est invité à profiter des aménagements améliorés au parc du Bois-de-Coulonge à la suite d'importants travaux de 3,5 M$. Des horticulteurs et horticultrices de la CCNQ seront sur place pour vous prodiguer de précieux conseils. À 15h, l'historien et animateur Denis Angers, vous fera découvrir des facettes méconnues du Bois-de-Coulonge lors d'une conférence à ne pas manquer. Prenez part également à nos visites commentées qui seront offertes par nos interprètes du patrimoine durant cinq fins de semaine cet été. Les départs se feront à l'heure de 10 h à 17 h à partir du centre d'interprétation.

L'époque des cageux avec l'historien Billy Rioux

Personnages intrépides du 19e siècle, les cageux acheminaient des billots de bois sur le fleuve Saint-Laurent à l'époque des scieries et des grands chantiers navals. Un travail dangereux et fascinant qui nécessitait une grande dextérité afin de manœuvrer ces immenses radeaux que l'on appelait des cages. Les 20 et 21 juillet, l'historien et aventurier Billy Rioux s'installe au quai des Cageux pour vous raconter leur histoire et vous aider à mieux comprendre le rôle important des cageux à une époque charnière de l'industrie du bois et du développement de la capitale.

Le Mois de l'archéologie à Cartier - Roberval

Situé au confluent de la rivière Cap-Rouge et du fleuve Saint-Laurent, le site archéologique Cartier-Roberval témoigne de la première colonisation française en Amérique. Pendant deux fins de semaine durant le Mois de l'archéologie, les guides-animateurs et animatrices de la CCNQ vous invitent à mieux connaître l'origine de ce site exceptionnel. Le samedi 10 août, les archéologues Richard Fiset et Gilles Samson, qui ont pris part aux fouilles sur le site entre 2007 et 2010, vous raconteront l'ampleur des découvertes et la nature des artefacts mise au jour. Une réservation est requise pour cette activité gratuite qui se déroule à l'extérieur.

Le domaine Cataraqui à travers le temps

La valeur historique et patrimoniale du domaine Cataraqui est inestimable. Les 14 et 15 septembre, nos guides vous feront découvrir les vastes jardins historiques du domaine et son grand potager lors de visites commentées de 45 minutes. Des départs auront lieu chaque heure à partir du centre d'interprétation. Le dimanche 15 septembre à 14h, ne manquez pas la conférence de l'historien Frédéric Smith qui retrace l'histoire de Cataraqui à travers ses différentes époques et ses personnages. Les places sont limitées et une réservation est requise pour cette conférence gratuite.

L'herbier fantastique au parc des Moulins

Dans le cadre enchanteur du parc des Moulins, joignez-vous à l'équipe du Musée ambulant qui présentera le 31 août et le 1er septembre, une série d'œuvres de sa collection comme tremplin à la création de collages, linogravures et dessins. Laissez-vous inspirer par la nature pour créer une petite collection de plantes florissant de votre propre imagination. Les enfants pourront aussi se faire maquiller lors de ce rassemblement familial qui vous fera mieux connaître ce parc bien exceptionnel du secteur Charlesbourg qui abritait autrefois le Jardin zoologique du Québec.

Les Journées de la culture à l'Observatoire de la Capitale

Montez au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart les 27-28 et 29 septembre pour célébrer les Journées de la culture à l'Observatoire de la Capitale. Pour l'occasion, l'entrée est gratuite pour les résidents et résidentes de Québec, et des visites commentées vous seront proposées. Si vous préférez découvrir les lieux par vous-même, nos deux nouveaux parcours audioguidés ne manqueront pas de vous faire voir la capitale sous un autre angle et selon vos préférences.

Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, la CCNQ vous invite à consulter la programmation estivale de La capitale s'anime sur son site Web au www.capitale.gouv.qc.ca Venez profiter de lieux exceptionnels et de la nature en ville !

Veuillez noter que certaines activités extérieures sont susceptibles d'être annulées en cas de pluie. Visitez notre site Web pour les dernières informations.

