Des activités diversifiées et gratuites cet automne à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec convie la population à participer à une variété d'activités gratuites pour tous les âges et tous les goûts cet automne. Expositions, conférences, club de lecture, yoga, atelier de tressage de rotin, célébrations de l'Halloween et des fêtes de fin d'année composent un programme misant sur la culture, la découverte et le plaisir.

Grands événements

Les activités « Halloween au parlement » et « Les fêtes au parlement » seront de retour respectivement le 25 octobre et le 29 novembre de 10 h à 16 h. Un bal costumé pour petits et grands animé par un DJ fera danser monstres et créatures farfelues à l'occasion de l'Halloween. Le père Noël, un rallye découverte et une grande salle de jeux créeront une expérience magique pour souligner le temps des fêtes.

Expositions

Les activités d'automne s'amorcent avec une exposition présentée jusqu'au 11 octobre par Paul Lewis et Suzanne Giguère, La ville qui cache la forêt. Cette exposition met en scène des photographies et des poèmes de type haïku sur le thème de la forêt urbaine.

Par la suite, les visiteuses et visiteurs pourront parcourir quatre autres expositions inspirantes :

Pierre Fortin : mission Saint-Laurent (jusqu'au 7 décembre) : Figure marquante, ce médecin, commandant de goélette et homme politique a défendu avec ardeur les communautés côtières.

(jusqu'au 7 décembre) : Figure marquante, ce médecin, commandant de goélette et homme politique a défendu avec ardeur les communautés côtières. Traces et ancrages du Québec maritime (1 er octobre 2025 au 12 septembre 2026) : Une occasion de retracer des moments incontournables liés à la navigation, au commerce et à la pêche sur le fleuve Saint-Laurent .

(1 octobre 2025 au 12 septembre 2026) : Une occasion de retracer des moments incontournables liés à la navigation, au commerce et à la pêche sur le fleuve . Tracés de voyage : 20 ans d'allers-détours (20 octobre au 6 décembre) : Un périple autour du monde en 20 œuvres imprimées, chacune intégrant une animation en réalité augmentée.

(20 octobre au 6 décembre) : Un périple autour du monde en 20 œuvres imprimées, chacune intégrant une animation en réalité augmentée. Métamorphoses : l'art entre nature et humanité (15 décembre 2025 au 31 janvier 2026) : Une exploration de l'expression de la résilience à travers l'art abstrait.

Conférences et club de lecture

Le 26 septembre à 14 h, l'Assemblée nationale accueille l'artiste et linguiste Jérôme 50 pour une conférence intitulée Le Dictionnaire du chilleur - Le premier ouvrage lexicographique qui décrit le français parlé par la jeunesse québécoise.

Ensuite, place à un café-rencontre sur les récits du Québec maritime le 1er octobre à 10 h. L'historien Christian Blais et le bibliothécaire Simon Mayer de l'Assemblée nationale, raconteront l'histoire des régions fluviales du Québec avant de vous entraîner dans une visite commentée des expositions Traces et ancrages du Québec maritime et Pierre Fortin : mission Saint-Laurent.

Un club de lecture autour de l'essai Le Curateur public et moi : un déficit d'humanité se déroulera le 23 septembre à 17 h 30 en présence de l'autrice Alexandra Gilbert, alors que le rôle des bibliothèques publiques à l'ère de la désinformation sera au cœur d'une table ronde le 23 octobre à 13 h 30.

Activités et loisirs

L'Assemblée nationale invite petits et grands à un atelier de tressage de paniers en rotin le 4 octobre dès 13 h. Les adeptes de yoga pourront, quant à elles et eux, pratiquer cette discipline à 7 reprises cet automne, au cours de séances de 75 minutes.

Visites libres et guidées, offre gourmande et boutique de produits du Québec

Profitez de votre passage pour découvrir le parlement du Québec. Explorez ce lieu emblématique au cours d'une visite guidée ou à votre rythme, à l'aide d'un guide papier ou de votre téléphone.

Régalez-vous au Café du Parlement, une cafétéria proposant des repas chauds et froids, ou au restaurant signature Le Parlementaire, sélectionné par le Guide Michelin.

Gâtez-vous ou laissez-vous gâter à la Boutique de l'Assemblée nationale. Vous y trouverez un vaste choix de produits du Québec.

Pour connaître tous les détails de cette programmation d'activités et préparer votre visite, consultez la page assnat.qc.ca/visiteurs du site Web de l'Assemblée nationale.

