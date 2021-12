Des actions concrètes en habitation - Plus de 200 nouveaux logements abordables pour étudiants à Québec

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, sont fières d'annoncer la participation du gouvernement du Québec au projet d'UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant), qui permettra la construction de 204 nouveaux logements abordables pour cette clientèle à Québec.

Afin que ce projet d'envergure puisse voir le jour, le gouvernement y contribue à la hauteur de 4,6 millions de dollars. Les logements seront situés sur le chemin Sainte-Foy, à proximité de l'Université Laval et de trois institutions d'enseignement collégial, soit le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep Garneau et le Cégep Champlain - St.Lawrence. Il comprendra 171 studios, dont 104 pour les étudiantes et les étudiants à faible revenu, 29 logements de 2 chambres à coucher, 2 logements de 3 chambres à coucher et 2 logements de 4 chambres à coucher.

Pour l'occasion, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la députée de Jean-Talon, étaient accompagnées du maire de Québec, M. Bruno Marchand, du président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, M. Normand Bélanger, ainsi que du porte-parole et directeur général de l'UTILE, M. Laurent Levesque, qui souhaitaient souligner cette initiative.

Citations :

« Notre gouvernement poursuit ses efforts afin d'augmenter l'offre de logements abordables. Les étudiantes et les étudiants représentent une clientèle dont les revenus sont souvent limités. En participant financièrement à la réalisation de logements abordables, comme c'est le cas aujourd'hui, nous contribuons à diversifier l'offre leur étant destinée. Nous participons ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur réussite! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Alors que votre gouvernement travaille à faire de notre région un important pôle économique, ce projet pourra faire la différence pour les étudiants dans leur choix de poursuivre leurs études et leur éventuelle carrière à Québec. Les retombées socioéconomiques engendrées par cette initiative rayonneront sur notre Capitale-Nationale et nous pouvons nous en réjouir. »

Geneviève Guilbault, vice première-ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales suppléante

« Les jeunes sont notre avenir, car ce sont eux qui dirigeront la société de demain. Ce projet leur permettra de bénéficier de conditions favorables pour mener à bien leurs études. Ces logements abordables représentent bien plus qu'un investissement financier pour les étudiantes et les étudiants de Québec; il témoigne de la confiance que nous leur portons. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Les efforts pour offrir du logement abordable se multiplient dans des secteurs névralgiques comme la Cité-Universitaire et c'est une excellente nouvelle pour offrir un toit à nos étudiants qui viennent parfois de quitter le nid familial. Allons plus loin en se disant qu'une annonce comme celle d'aujourd'hui permettra certainement d'offrir une meilleure éducation à un bon nombre de personnes qui peinent, parfois à jongler avec la vie étudiante et une nouvelle vie autonome. Investir dans le logement abordable, c'est investir dans une communauté tissée serrée qui prend soin de son monde. C'est dans l'avenir qu'on investit aujourd'hui. Quel beau projet. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Nous admirons le leadership des jeunes de la relève et nous espérons qu'ils vont continuer à offrir des projets de logements étudiants un peu partout dans la province. Nous appuyons les projets d'UTILE à Montréal, à Trois-Rivières et maintenant à Québec. Situé à proximité de l'Université Laval et de nombreux services, ce site bénéficie d'un emplacement stratégique. »

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Les associations étudiantes de l'Université Laval ont identifié dès 2014 un besoin criant de logement étudiant abordable à Québec. Grâce au soutien financier d'un partenaire fidèle comme le Fonds immobilier de solidarité FTQ et à de nouveaux partenaires comme le gouvernement et la Ville de Québec, l'UTILE peut aujourd'hui annoncer un premier pas pour y répondre. L'UTILE a bon espoir que ces partenariats innovants pourront permettre de faire advenir plusieurs projets de logement étudiant hors marché au Québec. »

Laurent Levesque, porte-parole et directeur général de l'UTILE

« L'annonce d'aujourd'hui est accueillie avec grand plaisir par toute notre communauté étudiante. C'est un soutien substantiel dans la mise en place de logements étudiants abordables à Québec, qui aura des répercussions majeures pour nos membres un peu partout dans la ville. Les problèmes de logements vécus sont réels. C'est près d'une étudiante ou d'un étudiant sur cinq à Québec qui indique vivre des préoccupations face au paiement de son prochain loyer. Aujourd'hui, on fait un pas de géant pour soutenir notre communauté et lui offrir une option qui répondra à ses besoins et à sa réalité. »

Cyndelle Gagnon, présidente de la Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval

