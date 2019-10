Dernière semaine pour voir Rebecca Belmore : Braver le monumental au MAC

« Une exposition bouleversante et très intelligemment construite. J'ai eu des frissons tout le long. Merci! »

- Un visiteur

« L'exposition de [Rebecca] Belmore était fantastique, puissante, accessible et bien orchestrée. Merci de nous avoir fait connaître cette artiste! »

- Un visiteur

« Les œuvres de Rebecca Belmore séduisent et frappent en même temps. Un peu comme la chanson épique des années 1960 Bang Bang (My Baby Shot Me Down) : la mélodie accroche, les propos aussi, mais d'un revers bien senti. »

- Le Devoir

« Figure majeure de l'art contemporain canadien, l'artiste ontarienne et anishinaabe est ô combien pertinente. »

- La Presse

« [Le travail de Rebecca Belmore] se passe d'explications. C'est d'une simplicité et d'une puissance extraordinaire. »

- Radio-Canada - Culture Club

« Si vous pensiez que l'art que l'on décrit comme performatif, conceptuel, ou axé sur des installations vous était d'une certaine manière interdit ou inaccessible, Braver le monumental est l'occasion parfaite de dépasser vos a priori. L'œuvre de Rebecca Belmore a le pouvoir de transcender la théorie et tous les « ismes » du monde artistique pour créer un impact émotionnel direct. »

- The Montreal Gazette

Une des artistes d'art contemporain les plus célébrées et les plus marquantes du Canada, Rebecca Belmore a commencé à travailler en tant qu'artiste de la performance à la fin des années 1980. Cette discipline axée sur l'immédiateté et la présence n'a jamais cessé d'influencer sa pratique diversifiée. Son travail traite de conflits et de crises planétaires découlant des changements climatiques, de l'accès à l'eau, de l'utilisation des sols, de l'itinérance, des migrations et des déplacements humains.

Braver le monumental réunit une sélection de sculptures, d'installations et de photographies de Belmore remontant à 2001, ainsi qu'une compilation de 10 vidéos de ses performances depuis 1991. Ce survol de son travail rend compte de l'étendue de sa pratique et de la profondeur de son engagement politique.

Rebecca Belmore : Braver le monumental est organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario et commissariée par Wanda Nanibush, conservatrice de l'art autochtone. La présentation au MAC est organisée par Lesley Johnstone, conservatrice et chef des expositions et de l'éducation.

À signaler

Les vendredi 4 et samedi 5 octobre, le Musée d'art contemporain présente le 13 e Colloque international Max and Iris Stern , Femmes autochtones, corporalité et souveraineté. Clôturant la présentation de l'exposition Rebecca Belmore : Braver le monumental , ce colloque en explore les thèmes. Les femmes autochtones sont à l'origine de nombreuses mobilisations déterminantes pour leurs communautés. Pendant des années, elles ont milité afin que des enquêtes soient menées pour mettre en lumière les causes des violences dont elles sont victimes au Canada et au Québec et proposer des mesures pour y remédier. Les rapports récemment publiés ont été l'occasion de (ré)affirmer leur présence dans l'espace public et sociopolitique, à un moment où leurs conceptions du monde et leurs imaginaires s'expriment également de façon effervescente dans le champ artistique. Ce symposium combine des lectures performatives et des réflexions théoriques pour faire écho aux recommandations des rapports et entendre quelques-unes de ces leaders sur des questions qui les préoccupent.

Ouvert à tous, 15 $

Billets en vente ici

Sur l'esplanade de la Place des Arts, vendredi 4 octobre, à 19 h 30

