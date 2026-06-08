DEPUIS 50 ANS, ARCHEX AIDE LES ENTREPRISES À RAYONNER DANS LES PLUS GRANDS SALONS COMMERCIAUX AU MONDE

Depuis maintenant 50 ans, ARCHEX, basée dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, accompagne des entreprises québécoises dans leur développement de marché et leur visibilité à travers les plus grands rendez-vous d'affaires au monde.

Spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces d'exposition sur mesure, de boutiques éphémères et d'environnements immersifs de marque, l'entreprise accompagne ses clients à chaque étape de leur présence événementielle, de la logistique au montage, en passant par l'installation et la coordination sur site.

Présente dans plus de 70 pays grâce à son réseau de partenaires, ARCHEX a développé au fil des décennies une expertise reconnue dans les événements d'envergure et les foires commerciales destinés aux marchés nord-américains et internationaux.

« Aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus seulement un kiosque. Elles veulent créer une expérience forte, attirer les bons regards et accélérer leur développement. Chaque marché possède sa culture, ses réflexes et ses codes. Après 50 ans sur le terrain, nous avons appris à les comprendre et à les mettre au service de nos clients. C'est ce qui rend notre travail aussi stratégique que passionnant », explique Anik Forest, présidente d'ARCHEX.

Les salons commerciaux ne sont plus de simples vitrines. Ils sont aujourd'hui devenus de véritables expériences immersives et des leviers stratégiques de visibilité, de rayonnement et de positionnement de marque. ARCHEX accompagne ses clients dans cette évolution en concevant des concepts pensés pour attirer, inspirer et performer.

« Les opportunités sont là. Les entreprises québécoises ont tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. Lorsqu'elles arrivent bien préparées dans les grands événements d'affaires, elles peuvent attirer davantage de visiteurs, générer des échanges de qualité et signer des contrats majeurs. Nos clients nous le disent souvent : pour plusieurs d'entre eux, cette visibilité a changé la trajectoire de leur entreprise », affirme Anik Forest, présidente d'ARCHEX.

Au fil des décennies, ARCHEX a accompagné des entreprises, organisations publiques et marques de premier plan dans certains des plus grands salons commerciaux, foires internationales et congrès au monde, tout en développant une approche profondément humaine du partenariat client. Son expertise a notamment été mise à profit par des organisations et entreprises telles, que Sail, Schluter, Imperial Snacking, Investissement Québec, Fenplast, OGGI Foods, Olymel, Montoni, evenko, Chevrolet, The North Face et WestGroupe.

Aujourd'hui dirigée par les sœurs Anik et Stéphanie Forest, l'entreprise souhaite profiter de son 50e anniversaire -- officiellement célébré le 9 juin 2026 -- pour mettre davantage en lumière les histoires entrepreneuriales, créatives et humaines derrière les projets qu'elle accompagne au Québec comme à l'international.

À PROPOS D'ARCHEX

Entreprise internationale de design événementiel stratégique, ARCHEX accompagne depuis 50 ans des entreprises, organisations et marques dans la création d'expériences destinées à accroître leur visibilité, leur rayonnement et leur développement d'affaires. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces d'exposition sur mesure, d'environnements immersifs de marque et d'expériences événementielles, l'entreprise montréalaise réalise des projets au Québec, au Canada et à l'international. Présente dans plus de 70 pays grâce à son réseau et ses partenariats, ARCHEX met son expertise au service de marques souhaitant se démarquer dans leurs marchés.

SOURCE Archex

Relations médias : Justine Vachon Communications & Stratégies, [email protected], 450-675-6464