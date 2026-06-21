UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE AU CŒUR DU PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT MONDIAL DE L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

ARCHEX derrière la conception et la réalisation des pavillons du Québec et du Canada au BIO International Convention 2026 à San Diego

MONTRÉAL, le 21 juin 2026 /CNW/ - Alors que plus de 20 000 acteurs de l'industrie biopharmaceutique mondiale convergent vers San Diego pour le BIO International Convention 2026, ARCHEX contribue à la mission commerciale du Québec et du Canada en assurant la fabrication, le transport et l'installation des espaces de représentation d'Investissement Québec International, d'Invest in Canada et de BIOTECanada.

Reconnu comme le plus important rassemblement mondial de l'industrie biopharmaceutique, l'événement génère chaque année plus de 60 000 rencontres d'affaires réunissant entreprises, investisseurs, chercheurs et décideurs du monde entier.

Par son expertise, ARCHEX contribue à créer les environnements qui permettront au Québec, au Canada et à l'écosystème canadien des sciences de la vie de se démarquer sur la scène internationale auprès d'investisseurs, de chercheurs, d'entreprises et de décideurs du monde entier.

« Les pavillons du Québec et du Canada comptent parmi les plus fréquentés du BIO International Convention. Derrière chaque espace se trouvent des occasions de rencontres, de partenariats et de développement d'affaires. Je suis particulièrement fière que notre équipe ait une fois de plus été choisie pour contribuer au rayonnement du Québec, du Canada et de l'écosystème canadien des sciences de la vie sur la scène internationale », affirme Anik Forest, présidente d'ARCHEX.

Un mois de juin particulièrement actif à l'international

Ce mandat majeur s'inscrit dans un mois de juin particulièrement chargé pour les équipes d'ARCHEX en Californie, où elles participent également au Conference on Architecture & Design 2026 (AIA26) à San Diego ainsi qu'au World Perfumery Congress 2026 à Monterey.

Ces projets témoignent du rayonnement croissant de l'entreprise sur la scène internationale.

Disponibilité médias

La présidente d'ARCHEX, Anik Forest, sera présente à San Diego du 22 au 25 juin et disponible pour des entrevues médias sur place ou à distance.

À PROPOS D'ARCHEX

Entreprise internationale de design événementiel stratégique, ARCHEX accompagne depuis 50 ans des entreprises, organisations et marques dans la création d'expériences destinées à accroître leur visibilité, leur rayonnement et leur développement d'affaires. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces d'exposition sur mesure, d'environnements immersifs de marque et d'expériences événementielles, l'entreprise montréalaise réalise des projets au Québec, au Canada et à l'international. Présente dans plus de 70 pays grâce à son réseau et ses partenariats, ARCHEX met son expertise au service de marques souhaitant se démarquer dans leurs marchés.

SOURCE Archex

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