DE SAINT-EUSTACHE À LAS VEGAS : COMMENT ARCHEX AIDE LES PME QUÉBÉCOISES À ACCÉLÉRER LEUR RAYONNEMENT À L'INTERNATIONAL

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - ARCHEX est fière d'annoncer que l'une des entreprises québécoises lui ayant confié son rayonnement événementiel en Amérique du Nord, Imperial Snacking, poursuit sa croissance à vitesse grand V de Saint-Eustache jusqu'à Las Vegas.

Elvis, Ashley et Audrey Langevin derrière la marque French Can Can au Sweets & Snacks Expo de Las Vegas avec un espace d'exposition conçu par ARCHEX. (Photo : Imperial Snacking)

L'entreprise familiale de Saint-Eustache, derrière la marque de maïs soufflé French Cancan, s'était déjà démarquée l'an dernier au Festival d'été de Québec, grâce à un espace expérientiel Cubox™ imaginé par ARCHEX et conçu à partir d'un conteneur maritime revalorisé entièrement personnalisé aux couleurs de la marque. Une première collaboration qui allait ouvrir la voie à de nouvelles ambitions de croissance en Amérique du Nord.

Convaincu de l'importance de se démarquer dans un environnement hautement concurrentiel, le chef de file québécois du maïs soufflé a renouvelé sa confiance envers ARCHEX en lui confiant la conception et la réalisation d'un espace d'exposition audacieux pour le Sweets & Snacks Expo de Las Vegas, l'un des plus importants rendez-vous de l'industrie des collations en Amérique du Nord.

Pour Anik Forest, présidente d'ARCHEX, la famille Langevin illustre parfaitement le potentiel des entreprises québécoises lorsqu'elles misent sur une marque forte, une vision ambitieuse et une stratégie de développement bien définie.

« Ce que j'aime chez Imperial Snacking, c'est qu'ils n'ont jamais eu peur de voir grand. Dès notre première rencontre, j'ai senti une énergie entrepreneuriale contagieuse et une volonté de faire les choses autrement. Notre rôle a été de les aider à traduire cette personnalité en expérience de marque afin qu'ils puissent attirer l'attention, créer des connexions et soutenir leur croissance à l'international. C'est vraiment notre force chez ARCHEX. », affirme Anik Forest.

Cet élan se poursuit cet été au Québec. Les équipes d'ARCHEX seront une fois de plus aux côtés de la marque qui sera de retour au Festival d'été de Québec dans les prochains jours et à l'Omnium Banque Nationale à Montréal en août prochain avec un kiosque expérientiel sous chapiteau conçu et réalisé sur mesure.

Cette histoire de succès reflète précisément ce qui motive les équipes d'ARCHEX depuis maintenant 50 ans : accompagner des entreprises ambitieuses qui souhaitent se démarquer, développer de nouveaux marchés et transformer leur croissance en occasions d'affaires concrètes, bien au-delà de leurs frontières.

À PROPOS D'ARCHEX

Entreprise internationale de design événementiel stratégique, ARCHEX accompagne depuis 50 ans des entreprises, organisations et marques dans la création d'expériences destinées à accroître leur visibilité, leur rayonnement et leur développement d'affaires. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces d'exposition sur mesure, d'environnements immersifs de marque et d'expériences événementielles, l'entreprise montréalaise réalise des projets au Québec, au Canada et à l'international. Présente dans plus de 70 pays grâce à son réseau et ses partenariats, ARCHEX met son expertise au service de marques souhaitant se démarquer dans leurs marchés.

SOURCE Archex

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