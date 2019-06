Dépôt du rapport sur le Pharmacare du gouvernement fédéral - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires à la défense du régime mixte québécois

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) salue la proposition du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments qui vise à s'assurer que tous les Canadiens aient accès à une assurance-médicaments, mais rappelle que tous les Québécois bénéficient déjà d'une couverture d'assurance, qu'elle soit publique ou privée. C'est pourquoi ce régime ne devrait pas être appliqué systématiquement d'un océan à l'autre, car il serait au détriment des Québécois qui bénéficient déjà d'un système remarquable. Quant à la prétention du Conseil qu'une assurance-médicaments universelle permettrait un meilleur contrôle des prix des médicaments au Canada, l'AQPP rappelle que d'importants travaux sont déjà en cours au niveau fédéral pour évaluer cette question du prix des médicaments.

Le président de l'AQPP, M. Jean Thiffault, mentionne que les pharmaciens propriétaires « souhaitent maintenir le régime mixte actuel qui a fait ses preuves. Il est certes perfectible, mais il permet déjà à tous les Québécois d'avoir accès à un régime d'assurance médicaments, peu importe leurs revenus. Nous croyons que le modèle québécois peut servir d'exemple au gouvernement canadien, car il détient la liste de médicaments la plus élaborée au Canada, basée sur des données probantes ».

Cette position rejoint les propos tenus par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Mme Danielle McCann, qui a déjà publiquement demandé au gouvernement fédéral un droit de retrait avec pleine compensation pour le Québec, et ce, dans le respect des compétences des provinces. « Sans ce droit de retrait avec pleine compensation, le Québec et les patients québécois en sortiraient perdants », mentionne M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

Le dépôt du rapport du Conseil consultatif, dirigé par le Dr Eric Hoskins, chargé d'évaluer la pertinence de réformer le présent système, est probablement un prélude à la campagne électorale fédérale des prochains mois. Au cours de cette période, l'AQPP réitérera ses trois principales demandes, soit : 1) le maintien d'un régime mixte à l'image du système actuellement en place au Québec, 2) le maintien de l'implication des agences québécoises d'évaluation du médicament telles que l'INESSS et 3) la possibilité pour les provinces de se retirer d'un régime national si elles le désirent.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2 069 pharmaciens propriétaires des 1 907 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Avec plus de 44 000 employés partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue le plus important employeur privé au Québec. Une officine type effectue près de 160 000 ordonnances par année. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

