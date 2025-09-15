GATINEAU, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Dans son Rapport sur la 45e élection générale, déposé aujourd'hui à la Chambre des communes, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, donne un aperçu des événements survenus durant la période électorale.

« À cette élection, Élections Canada a offert à un plus grand nombre d'électeurs une gamme de services plus étendus et plus flexibles que jamais auparavant. Cette augmentation de l'offre de services permet de répondre aux attentes et aux besoins changeants des Canadiens, mais elle comporte aussi ses défis et ses limites. Bien que l'élection fut un succès dans l'ensemble, il est important de tirer des leçons des incidents constatés afin de se préparer à la prochaine élection et de trouver des façons de mieux servir les électeurs à l'avenir. »

Environ 19,8 millions de Canadiens, soit approximativement 69 % des électeurs inscrits, ont voté à la 45 e élection générale. De ce nombre, plus de 7,5 millions ont voté par anticipation et plus de 11 millions ont voté le jour de l'élection.

Élections Canada a posté plus de 28 millions de cartes d'information de l'électeur aux personnes dont le nom figurait sur les listes électorales préliminaires.

Conformément à la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections doit publier un rapport signalant :

tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à l'exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l'attention de la Chambre des communes;

les mesures d'adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l'attention de la Chambre des communes;

les mesures visant à améliorer l'exactitude des listes électorales qu'il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu'il se propose de prendre.

Le rapport doit être présenté au président de la Chambre des communes dans les 90 jours suivant la date spécifiée pour le retour des brefs dans la proclamation de l'élection.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

