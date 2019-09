Dépôt du rapport de la Commission Viens - Des gestes concrets s'imposent pour améliorer la justice dans le Nord

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Accueillant avec un vif intérêt le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès, présidée par l'honorable Jacques Viens, le Barreau du Québec souhaite que des gestes concrets soient rapidement posés pour remédier aux multiples maux et lacunes de la justice dans le Nord.

Depuis la publication de son rapport La justice dans le Nord, en 2014, le Barreau du Québec s'inquiète de la situation de la justice en regard des peuples autochtones : les conditions de détention difficiles, le manque d'interprètes et de travailleurs parajudiciaires, des lieux de cours itinérantes inadéquats et l'accessibilité de la visioconférence. « À la lumière du rapport de la Commission Viens déposé aujourd'hui, il nous paraît urgent de mettre en œuvre des mesures concrètes pour doter les communautés autochtones d'un système de justice adapté à leur réalité », affirme le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin. « Nous devons assurer les services fondamentaux, en toute équité, à l'ensemble des citoyens québécois. »

Les recommandations du Barreau

Dans le mémoire qu'il a présenté devant la Commission Viens, le Barreau du Québec abordait plusieurs aspects des problèmes affectant les membres des communautés autochtones. Dans la foulée du dépôt du rapport ce matin, le Barreau du Québec réitère certaines recommandations :

Il faut que la justice prenne en compte la réalité que vivent les Autochtones;

Le financement nécessaire doit être prévu au budget sur une base récurrente et pérenne pour répondre aux besoins des communautés autochtones;

En matière de protection de la jeunesse, on doit instaurer des conseils de famille et soutenir les démarches pour la prise en charge des services de protection de la jeunesse tel que prévu par la Loi sur la protection de la jeunesse.

Justice dans le Nord

Le bâtonnier Grondin rappelle enfin que le système de justice pour les Autochtones du Grand Nord est intenable. « Nous ne pouvons pas rester sans rien faire devant le fossé qui ne cesse de se creuser entre l'institution judiciaire et les communautés du Nord », souligne-t-il. Le statu quo est inacceptable. Il faut que les choses changent. »

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 27 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489, medias@barreau.qc.ca

