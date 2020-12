Dépôt du rapport de la Commission de la santé et des services sociaux portant sur l'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre de son mandat d'initiative portant sur l'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) a été déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Ce mandat, proposé par le député de Jonquière, M. Sylvain Gaudreault, a été retenu à l'unanimité des membres de la Commission.

Dans le cadre de consultations particulières et d'auditions publiques tenues à l'Assemblée nationale, la Commission a entendu quinze experts issus de différents domaines et reçu seize mémoires.

Les membres de la Commission se sont entendus pour formuler dix-sept recommandations, adoptées à l'unanimité et formulées principalement à l'attention du ministère de la Santé et des Services sociaux et du gouvernement du Québec. Ces recommandations se déploient en quatre axes visant la continuité de service : 1) la recherche, 2) le diagnostic, 3) le traitement et 4) le suivi.

