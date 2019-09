Dépôt du rapport de la CERP : l'UQAT souligne l'implication de ses membres ayant participé aux travaux

Plusieurs membres de l'organisation ont ainsi travaillé au service de la Commission et l'UQAT est fière d'avoir contribué au processus en encourageant, entre autres, le prêt de ressources et d'expertises de certains de ses membres.

Plan d'action 2019-2024 : l'UQAT et les peuples autochtones

En se dotant d'un plan d'action relatif aux enjeux et aux réalités autochtones, l'UQAT maintient son engagement à demeurer une référence en la matière tant en enseignement, en recherche et en création que dans les services aux collectivités. Elle est la seule université québécoise à placer les étudiants issus des Premiers Peuples au cœur de sa mission institutionnelle en leur consacrant l'un des six enjeux de son Plan de développement 2015-2020.

En tant que leader sur les questions autochtones, l'UQAT s'engage à faire suite au rapport de la CERP en actualisant les appels à l'action qui la touchent, notamment avec la réalisation du Plan d'action 2019-2024 : L'UQAT et les peuples autochtones. « L'enseignement supérieur est un vecteur déterminant de rapprochement et de mieux-être collectif. C'est un investissement qui est utile à l'individu, mais également à l'ensemble de la communauté. De par sa mission, l'UQAT souhaite ainsi participer activement à l'amélioration des conditions de vie des individus, des familles et des communautés autochtones », souligne Denis Martel, recteur de l'UQAT.

En plaçant les réalités autochtones au cœur de sa planification stratégique, notamment par la création de l'École d'études autochtones, l'UQAT a déjà démontré sa volonté et sa motivation à consolider et à développer de nouveaux partenariats avec les peuples et les communautés autochtones.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Renseignements: Stéphanie Duchesne, directrice, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 819 762-0971 poste 2222

Related Links

http://www.uqat.ca/