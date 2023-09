Dépôt du rapport annuel du Bureau de la protection des droits de la clientèle

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Revenu Québec vient de rendre public le plus récent rapport annuel du Bureau de la protection des droits de la clientèle.

Le rapport annuel 2022-2023 est le résultat de l'engagement continu du bureau à maintenir des normes élevées en matière de confidentialité et de respect des droits de la clientèle. Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport en cliquant ici.

Revenu Québec poursuit l'amélioration de ses services

Lorsqu'une situation est soulevée par la clientèle, par le bureau ou par le Protecteur du citoyen, les équipes de Revenu Québec concentrent leurs efforts pour trouver des solutions aux problèmes vécus et pour mettre en place des mesures permettant d'améliorer, de façon pérenne, les services offerts.

« Compte tenu de son indépendance, le bureau permet à l'organisation de s'améliorer en continu en posant un regard critique sur certaines de nos façons de faire. Revenu Québec mise sur une approche basée sur la bienveillance, le respect des droits et la transparence, puisque le lien de confiance avec ses clientèles est primordial », a déclaré la directrice principale de la protection des droits et de l'éthique de Revenu Québec, Mme Nathalie Therrien.

Revenu Québec réitère son engagement envers les citoyens, les citoyennes et les entreprises à mettre en place des services qui répondent adéquatement à leurs besoins.

Un regard neutre et indépendant

Le bureau est une instance indépendante des unités opérationnelles de Revenu Québec. Il veille à l'application de la Charte des droits des contribuables et des mandataires. Il offre également un mécanisme de résolution de conflits qui s'inscrit dans un processus simple, accessible et gratuit. Son indépendance lui permet d'agir de façon neutre et impartiale. Pour plus d'information, visitez revenuquebec.ca/protection des droits .

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun et chacune paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il ou elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: Service des relations publiques, Revenu Québec, Tél. : 418 652-5115, Courriel : [email protected]