Dépôt du Rapport annuel d'activités et de développement durable 2020-2021 à l'Assemblée nationale

Une année marquée par le succès du déploiement du nouvel Investissement Québec

Plus de 9 000 interventions financières et d'accompagnement

Des engagements financiers totaux de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets d'une valeur totale de 16,2 milliards de dollars

Un rendement de 25,1 % pour l'exercice et un rendement moyen des trois dernières années de 9,6 %

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec publie aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2020-2021. Ce rapport présente un bilan de réalisations exceptionnelles qui reflètent parfaitement la mission de la Société de participer activement au développement économique du Québec et son mandat élargi de stimuler la croissance des entreprises, soutenir l'innovation et accroître les exportations.

Au cours de l'exercice financier courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les équipes d'Investissement Québec ont soutenu activement les entreprises qui, après avoir subi les contrecoups de la pandémie, se sont mobilisées pour la relance. En parallèle, la Société s'est employée à déployer son nouveau mandat pour devenir le principal levier de l'action économique du gouvernement.

Presque un an après avoir complété le regroupement des bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et ceux d'Investissement Québec et avoir intégré les équipes du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et d'Export Québec du MEI, Investissement Québec constitue maintenant la principale porte d'entrée des entreprises, leur simplifiant l'accès aux différents services d'accompagnement et aux nombreuses solutions financières disponibles.

« Je suis très fier de ce que nous avons accompli au cours de l'année, tant de notre réponse à la crise que la construction du nouvel Investissement Québec. La contribution d'Investissement Québec s'est révélée plus que pertinente. Que ce soit en période de ralentissement ou de croissance économique, nous sommes actifs et prêts à déployer toutes nos solutions de financement et d'accompagnement pour appuyer les entreprises québécoises, en complémentarité avec les autres partenaires financiers. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Investissement Québec a enregistré des résultats remarquables cette dernière année, et ce, malgré les répercussions de la pandémie sur l'économie québécoise et le commerce international. C'est un signe que notre économie et nos entrepreneurs ont fait preuve de résilience et qu'ils pourront tirer profit de la relance en cours. »

- Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

Une solide contribution à l'économie du Québec

Investissement Québec termine l'année financière 2020-2021 avec un nombre record d'interventions auprès des entreprises québécoises, que ce soit par du financement, de l'accompagnement stratégique et technologique ou du soutien à l'exportation. Voici quelques points marquants :

4 403 interventions financières réalisées, pour un financement total de l'ordre de 4,5 milliards de dollars :

2,0 milliards de dollars en interventions via les fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de 8,3 milliards de dollars, qui contribueront à la création ou la sauvegarde de près de 9 000 emplois;

en interventions via les fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de 8,3 milliards de dollars, qui contribueront à la création ou la sauvegarde de près de 9 000 emplois;

2,5 milliards de dollars en financement par ses activités de mandataire du gouvernement.

en financement par ses activités de mandataire du gouvernement. Concrétisation de 109 projets de sociétés étrangères en 2020-2021, d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, grâce aux activités de prospection d'investissements à l'étranger menées cette année et au cours des années précédentes.

grâce aux activités de prospection d'investissements à l'étranger menées cette année et au cours des années précédentes. 3 347 accompagnements en soutien à l'exportation réalisés par Investissement Québec International et 1,2 milliard de dollars de ventes fermes hors Québec générées.

réalisés par Investissement Québec International et de ventes fermes hors Québec générées. Investissements directs en capital de risque de 131,6 millions de dollars et engagements de 148,9 millions de dollars par le biais de fonds d'investissement, contribuant directement à l'innovation, au démarrage et à la croissance des jeunes entreprises.

et engagements de par le biais de fonds d'investissement, contribuant directement à l'innovation, au démarrage et à la croissance des jeunes entreprises. 797 projets d'accompagnement technologique travaillés par Investissement Québec - CRIQ avec des entreprises à différents stades de maturité.

travaillés par Investissement Québec - CRIQ avec des entreprises à différents stades de maturité. 2 282 certificats de conformité actifs du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

En plus de sa contribution au développement économique du Québec, Investissement Québec affiche pour l'exercice 2020-2021 un bénéfice record de 992 millions de dollars et un rendement de 25,1 %. Le rendement moyen des trois dernières années, l'indicateur clé pour mesurer la performance financière de la Société, a par ailleurs atteint 9,6 %.

Les résultats de l'exercice ont été propulsés par la performance exceptionnelle du portefeuille d'actions cotées combinée à celle des placements en capital de risque et des fonds d'investissement. De plus, la résilience des entreprises en portefeuille durant la pandémie a permis de renverser certaines provisions pour pertes de crédit prises à la fin du dernier exercice.

« Au-delà du financement, Investissement Québec répond désormais au réel besoin d'accompagnement des entreprises vers la croissance et la compétitivité. Ce besoin est encore plus présent dans les régions non urbaines, où les ressources sont souvent plus éloignées. C'est le fondement du nouvel Investissement Québec, qui vise à accélérer la croissance des entreprises, à soutenir l'innovation, à accroître les exportations et à attirer davantage d'investissements et de talents étrangers. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Des initiatives stratégiques

Le plan stratégique 2020-2023 d'Investissement Québec a été adopté au cours de l'exercice financier. Ce plan, qui guidera les actions de la Société pour les années à venir, se décline en cinq orientations, soit :

Améliorer la compétitivité des entreprises par l'innovation et la productivité

Accroître les exportations, l'internationalisation des entreprises et la diversification des marchés

Attirer davantage d'investissements et de talents étrangers

Compléter l'offre de nos partenaires en comblant les principales lacunes dans la chaîne des capitaux

Faire évoluer l'organisation

Dans la foulée, Investissement Québec a lancé différentes initiatives visant à stimuler la relance de façon structurante, notamment l'initiative Productivité innovation pour encourager les entreprises à miser sur l'innovation et sur l'adoption de technologies pour accroître leur productivité et leur compétitivité, avec une cible de financement de 2,4 milliards de dollars. Plus récemment, la Société a aussi dévoilé Compétivert, une initiative pour inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques écoresponsables afin de devenir plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Des mesures concrètes pour soutenir les entreprises face à la pandémie

L'exercice financier 2020-2021 aura aussi été marqué par la réponse de la Société à la crise de la COVID-19. Pour permettre aux entreprises de préserver leurs liquidités, Investissement Québec a rapidement mis en place le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) de concert avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Le programme a été très populaire : 1 122 prêts ou garanties de prêts ont été consentis à des entreprises via ce programme, pour une valeur de financement totale de 851,6 millions de dollars.

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2020-2021 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant : https://www.investquebec-rapportannuel.com/2020-2021/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

