Dépôt du rapport annuel 2018-2019 du Bureau de la protection des droits de la clientèle de Revenu Québec

Baisse du nombre de plaintes de près de 50 % en 4 ans

QUÉBEC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau de la protection des droits de la clientèle de Revenu Québec vient de publier son rapport annuel, qui présente ses observations pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, de même qu'un survol des cas traités et des améliorations apportées à la suite de ses recommandations.

Encore une fois, Revenu Québec se réjouit de constater que le nombre de demandes d'intervention et de plaintes reçues a diminué de 12,7 % au cours de la dernière année et de près de 48 % depuis quatre ans.

Le virage clientèle se poursuit

Dans son rapport annuel, le bureau constate que le virage clientèle entrepris par Revenu Québec depuis quelques années, qui mise entre autres sur l'accompagnement et le respect des droits, contribue à améliorer le niveau de satisfaction de la clientèle.

« La qualité des services à la clientèle demeure un enjeu primordial pour notre organisation. C'est pourquoi nous souhaitons continuer à miser sur le développement d'une relation positive avec la clientèle pour nous assurer que chacun paie sa juste part et obtient toutes les sommes auxquelles il a droit », a souligné le président-directeur général de Revenu Québec, M. Carl Gauthier.

Le bureau constate également, à la lumière du traitement des demandes d'intervention et des plaintes, une diminution du pourcentage des dossiers jugés fondés pour une deuxième année consécutive, passant de 27,2 % en 2017-2018 à 25,6 % en 2018-2019.

L'amélioration des services en ligne et l'augmentation du taux de transmission des déclarations de revenus par voie électronique sont des facteurs qui ont contribué à diminuer le nombre de demandes d'intervention et de plaintes reçues, principalement en ce qui concerne l'impôt des particuliers.

À propos du Bureau de la protection des droits de la clientèle

Rappelons que le bureau est une instance spécialisée et indépendante des unités opérationnelles de Revenu Québec, et dont la création a été annoncée en octobre 2016. À titre de gardien de la Charte des droits des contribuables et des mandataires, il offre un mécanisme de résolution de conflits qui s'inscrit dans un processus simple, accessible et sans frais. Son indépendance lui permet d'agir de façon neutre et impartiale ainsi que de poser un regard neuf et critique sur une situation. Pour plus d'information sur le bureau, visitez revenuquebec.ca/protection des droits.

