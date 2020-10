Dépôt du rapport 2019-2020 du Comité de surveillance

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la lutte contre corruption (Commissaire) prend acte du dépôt du rapport du Comité de surveillance des activités de l'Unité permanente anticorruption (Comité) déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Le Commissaire prendra connaissance du contenu de ce rapport et informera le Comité des mesures qu'il compte mettre en place afin de répondre à ses recommandations.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, réitère l'importance de la collaboration pleine et entière entre le Commissaire et Comité dans l'optique d'offrir une reddition de compte publique la plus rigoureuse. Il accueillera favorablement toute mesure qui permettra à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) d'améliorer sa performance.

D'ailleurs, des 23 recommandations1 faites par le Comité lors de son premier rapport l'an dernier, six ont été mises en place, 14 sont en cours de réalisation, une a été partiellement mise en place et trois ne relevaient pas directement du Commissaire.

« En tant que jeune organisation, nous devons améliorer nos façons de faire. Je m'engage à mener tous ces grands chantiers à terme au cours de mon mandat. Les recommandations du Comité sont toujours les bienvenues pour nous aider à bien développer l'UPAC en tant qu'organisation », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

1 : La recommandation 6 comportait deux recommandations distinctes avec deux échéanciers distincts.

