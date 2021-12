Une nécessité pour améliorer les soins et services offerts

dans les établissements de longue durée

MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) prend acte du Projet de loi no 19 sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Elle salue la volonté du gouvernement d'agir pour améliorer le système de santé en se basant sur des données probantes. Nous avons bon espoir que cette pièce législative contribuera à valoriser l'analyse et le transfert d'informations, dans l'intérêt des patients.

« La crise de la COVID-19 a frappé fort dans les CHSLD. Plusieurs leçons doivent être tirées de cette crise afin de protéger les personnes vulnérables. D'emblée, une meilleure connaissance des besoins des personnes hébergées de nos milieux et une collaboration accrue entre les établissements du réseau sont nécessaires afin d'assurer une qualité et une continuité de soins sécuritaires aux résidents », affirme Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

Le manque de données a exacerbé la crise dans les CHSLD

Le 23 novembre dernier, le rapport spécial du Protecteur du citoyen portant sur la gestion de la première vague de la pandémie dans les CHSLD a démontré que le manque de données en temps réel a faussé le portrait de la pandémie, contribuant ainsi à détourner le regard de ces établissements. Rappelons que tout au début de la crise, les CHSLD privés non conventionnés n'ont pu être informés rapidement des risques de la COVID-19 dans leur(s) milieux et n'ont ainsi, pas été priorisés, ni dans la mise en place de mesures de protection et de contrôle des infections ni dans le déploiement d'équipements de protection individuelle. Qui plus est, le manque de données quant à la pénurie des ressources humaines a eu pour conséquence de ne pas engendrer un déploiement optimal des effectifs en renfort, au détriment des patients.

« À la suite du dépôt de ce projet de loi, l'AELDPQ s'engage à collaborer afin que le réseau puisse bénéficier d'un portrait réel concernant les besoins dans les CHSLD privés non conventionnés. Les données probantes et vérifiables doivent guider la gestion des ressources humaines, matérielles et financières afin d'améliorer la qualité de vie des aînés hébergés dans nos milieux. Nous souhaitons que le projet de loi déposé aujourd'hui favorise une collaboration accrue entre tous les intervenants œuvrant dans le secteur des soins de longue durée », conclut M. Arbec.

