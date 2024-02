Dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche - Un nouveau Fonds de recherche du Québec unifié

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche.

On y propose la création d'un nouveau Fonds de recherche du Québec, le FRQ, qui réunira dorénavant les trois fonds subventionnaires du gouvernement pour la recherche scientifique, soit le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, le Fonds de recherche du Québec - Santé et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Le gouvernement du Québec veut confirmer la mission et les mandats du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie par la prise en charge du soutien à la recherche et au développement des sciences et des technologies sous toutes leurs formes, y compris les enjeux éthiques s'y rapportant.

Cette réorganisation permettra au nouveau FRQ d'assurer une gouvernance centrale plus cohérente, tout en maximisant les synergies entre les domaines de recherche et en offrant des services plus intégrés.

La recherche disciplinaire et multidisciplinaire par secteur, avec ses traditions, ses approches et ses méthodologies, continuera à se développer, et les budgets sectoriels seront préservés à cette fin.

Le scientifique en chef agira à titre de président-directeur général du FRQ. Les postes de direction scientifique seront maintenus, couvrant chacun des domaines.

« La recherche réalisée par les Fonds de recherche du Québec est l'une de nos forces. Un fonds unifié va maximiser les synergies entre les domaines de recherche et permettre au Québec de continuer à se démarquer. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Pour que le Québec demeure compétitif, notre gouvernement accorde une grande importance à l'économie du savoir, à la recherche et à l'innovation. Le projet de loi déposé aujourd'hui facilitera davantage le développement de la recherche intersectorielle, multidisciplinaire et collaborative. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avec cette réorganisation, les Fonds de recherche du Québec en sont à une nouvelle étape de leur développement, pour aller plus loin dans leurs mandats de soutien à la recherche et à la formation de la relève en sciences naturelles, en mathématiques et en génie. La plus grande cohérence, synergie et agilité escomptée par cette réorganisation sera au bénéfice de la recherche ainsi que de sa communauté scientifique et étudiante. À l'instar des Fonds de recherche du Québec, ce nouveau fonds unifié jouera un rôle clé dans l'écosystème de la recherche de demain. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

La réorganisation répondra à l'ensemble des exigences de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, à laquelle les fonds sont assujettis depuis le 3 juin 2022.

Le nouveau FRQ conservera les trois domaines de recherche distincts, soit : Nature et technologies, qui comprend les sciences naturelles, les sciences mathématiques, les technologies, le génie et les sciences de l'environnement; Santé, qui inclut les sciences médicales et cliniques, l'épidémiologique, la santé publique, les services de santé et, plus globalement, la santé durable; Société et culture, qui regroupe les sciences sociales et humaines, les sciences de l'éducation, les sciences de la gestion ainsi que les arts et les lettres.

Ce projet de refonte rejoint les objectifs établis dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027, qui rappelle que le Québec scientifique est déjà bien reconnu et qu'il faut le propulser comme leader sur la scène internationale par des approches intersectorielles novatrices.

) 2022-2027, qui rappelle que le Québec scientifique est déjà bien reconnu et qu'il faut le propulser comme leader sur la scène internationale par des approches intersectorielles novatrices. La SQRI2 2022-2027 propose une conception d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour s'illustrer à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront injectés d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

