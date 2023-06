Dépôt du Plan stratégique 2023-2027 du MRNF - Offrir des solutions de décarbonation à l'économie du Québec

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Blanchette Vézina, a déposé à l'Assemblée nationale le Plan stratégique 2023-2027 du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Ce plan stratégique présente la vision du Ministère, soit offrir des solutions de décarbonation à l'économie grâce à son expertise et aux ressources minérales et forestières du Québec. En effet, ces ressources, en plus de contribuer à la vitalité économique des régions, jouent un rôle majeur dans le soutien de la transition énergétique et dans l'atteinte des cibles gouvernementales de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Plan stratégique 2023-2027 se déploiera autour des priorités suivantes :

Appuyer les secteurs forestier et minier en vue de participer pleinement au développement économique;

Miser sur un dialogue soutenu avec les communautés locales et autochtones;

Contribuer à la transition vers une économie plus verte;

Renforcer la connaissance en appui à la gestion durable des ressources naturelles et du territoire;

Offrir une expérience bonifiée aux clientèles internes et externes.

Le Ministère s'engage donc à déployer les efforts requis pour l'atteinte des cibles qu'il s'est fixées pour ainsi assurer une gestion durable des ressources naturelles et du territoire.

Liens connexes :

Le Plan stratégique 2023-2027 du Ministère est accessible sur Québec.ca.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts