Dépôt du mémoire du CPQ sur le projet de loi C-58 - La loi du gouvernement fragilisera les chaînes d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a déposé son mémoire sur le projet de loi C-58 dans le cadre des consultations publiques du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées du gouvernement du Canada. Rappelons que le CPQ a déjà déposé un mémoire à l'effet des consultations fédérales sur les travailleurs de remplacement et le maintien des activités en janvier 2023.

« En analysant notre mémoire, j'espère sincèrement que le gouvernement canadien comprendra que ce projet de loi est une menace réelle à notre prospérité économique et la bienveillance de nos chaînes logistiques. Nous avons tous constaté les dommages économiques immenses qui subviennent lors de conflits de grèves et ce sont tous les Canadiens et Canadiennes qui doivent payer les conséquences. Une société moderne comme le Canada ne peut se permettre de s'auto-enfarger à ce point. » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ s'oppose fortement au projet de loi qui vise notamment à interdire aux employeurs sous juridiction fédérale, de recourir à des travailleurs de remplacement dans le cadre d'arrêts de travail. Par ailleurs, considérant l'importance des secteurs de juridiction fédérale, les employeurs devraient être en droit d'utiliser les services de toute personne pour remplacer un travailleur en arrêt de travail dans les cas où la fourniture d'un bien ou d'un service est requise dans l'intérêt public ou économique du Canada. Le CPQ propose également d'améliorer significativement, le processus de maintien des activités afin que celui-ci prenne en considération le rôle vital et essentiel des acteurs de la chaine logistique.

Rappelons qu'au cours des dernières années, la réputation du Canada s'est détériorée à la suite de nombreuses grèves qui ont fragilisé les chaînes d'approvisionnement. S'il n'y a pas d'ajustement de la part du gouvernement au niveau de C-58, cette nouvelle pièce législative aura pour conséquence d'accélérer la tendance, de rendre plus difficile l'attraction d'investissements privés étrangers et affectera, sans contredit, les relations commerciales.

Le CPQ compte pouvoir présenter ses arguments devant les membres du comité, à la suite du dépôt de son mémoire, qui peut être trouvé en ligne.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208