Dépôt du mémoire du Conseil des Montréalaises « Femmes et sports : une course à obstacles » au conseil municipal

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des Montréalaises dépose aujourd'hui son mémoire « Femmes et sports : une course à obstacles » au conseil municipal de la Ville de Montréal.

Sollicitées par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal dans le cadre de sa consultation sur l'offre de services en matière de sports et d'activités physiques inclusifs pour toutes et tous, les 15 membres bénévoles du Conseil des Montréalaises (CM) ont répondu à cette invitation en rédigeant le mémoire « Femmes et sports : une course à obstacles ». Elles poursuivent ainsi la réflexion qu'elles ont menées en 2012 avec l'avis « L'accessibilité de l'offre municipale en sports et loisirs ».

« Il ressort de nos travaux qu'il existe des inégalités de genre dans le sport et que la Ville de Montréal a un rôle important à jouer pour les amoindrir », résume Nelly Dennene, la présidente du Conseil des Montréalaises.

Les Québécoises s'adonnent moins à la pratique d'activités sportives et physiques que les Québécois, et n'atteignent pas le niveau recommandé d'activité physique hebdomadaire. Elles se retrouvent ainsi désavantagées d'un point de vue de santé publique, mais aussi relativement à leur carrière, à l'accès à la ville et à l'appropriation de la ville.

Le présent mémoire met en lumière les obstacles systémiques que rencontrent les femmes dans la pratique d'activités physiques et sportives. De nombreux facteurs influencent cette pratique, dont la diversité de l'offre d'activités, la flexibilité des horaires, les coûts, la proximité des installations et le sentiment de sécurité. Ce sont autant d'éléments que la Ville de Montréal peut améliorer afin de permettre aux Montréalaises d'être plus actives.

Enfin, le CM donne quelques exemples de bonnes pratiques et adresse cinq recommandations structurantes à la Ville de Montréal afin prendre en compte et de corriger les discriminations systémiques auxquelles font face les Montréalaises dans toute leur diversité dans le sport.

« Pour notre administration, il est essentiel de faire bouger la population montréalaise. Depuis quelques années, nous avons intégré une analyse ADS+ aux décisions municipales liées à la pratique sportive. Nous devons continuer à mieux penser nos activités et nos installations sportives pour qu'elles soient encore plus inclusives. Les conclusions de ce mémoire nous permettront d'approfondir nos réflexions afin de poursuivre l'amélioration de nos pratiques et de faire en sorte que les femmes et les filles montréalaises puissent bouger, s'amuser et vivre en santé », a déclaré Mme Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, du Mont-Royal, des sports et loisirs et de l'Est de Montréal.

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

