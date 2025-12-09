L'hiver au centre-ville, on s'émerveille : venez vivre la magie des Fêtes au cœur de Montréal!

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Cet hiver, le centre-ville de Montréal se transforme en une destination nordique vivante, créative et accueillante. Tout au long du mois de décembre, la ville s'illumine et s'anime pour offrir des expériences gratuites et mémorables.

Que vous viviez, travailliez ou soyez simplement de passage dans la métropole, c'est le moment parfait pour profiter de l'atmosphère unique des Fêtes. Entre les rues illuminées, les décorations scintillantes, les marchés de Noël, les activités en plein air et les animations pour tous et toutes : le centre-ville est le cœur battant des célébrations.

Envie de planifier vos sorties?

Découvrez la programmation complète auprès de l'arrondissement de Ville-Marie, de Tourisme Montréal, de La Vitrine, du Parc Jean-Drapeau, du Quartier des spectacles, des SDC de Montréal centre-ville, du Vieux-Montréal, du Village et du Quartier latin, ainsi que le Vieux-Port entre autres.

Voici quelques incontournables pour vivre pleinement la magie des Fêtes au centre-ville:

Glissez sur la patinoire de l'esplanade Tranquille ou de la place du Village, explorez le Grand Marché de Noël et laissez-vous éblouir par les installations lumineuses interactives et les vidéoprojections monumentales de LUMINO.

Flânez dans les quartiers animés du centre-ville, où l'ambiance festive et les commerces locaux vous attendent pour vos emplettes des Fêtes.

Vibrez au rythme des spectacles extérieurs gratuits de Noël dans le parc, du 5 au 24 décembre sur le Parterre du Quartier des spectacles : country, électro, hip hop, rock et les dimanches polaires avec des DJ pour réchauffer l'hiver.

Revivez la féérie des vitrines mécaniques de Noël d'Ogilvy au Musée McCord, avec des décors bavarois animés par des animaux faits à la main. À l'extérieur, Le Moulin dans la forêt est gratuit en tout temps.

Et pour commencer 2026 en grand, célébrez le passage à la nouvelle année lors du Grand Minuit de Montréal sur le quai Jacques-Cartier, au Vieux-Port : Patrick Watson, Klô Pelgag, Sarahmée et plusieurs autres vous feront vibrer pour une soirée mémorable!

Plusieurs de ces événements bénéficient du soutien financier de la Ville de Montréal.

Pour tout savoir sur les activités hivernales à Montréal et le temps des Fêtes au centre-ville!

