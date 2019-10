Dépôt d'un projet de loi sur l'interculturalisme : un premier pas vers un modèle d'intégration proprement québécois

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale s'est aujourd'hui saisie du projet de loi 493, Loi sur l'interculturalisme, déposé par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Le projet de loi sur l'interculturalisme vise à consacrer les principes établissant un modèle d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants proprement québécois.

« C'est un premier pas, et je suis contente que mes collègues aient accepté de se saisir de ce projet de loi. En effet, je suis persuadée qu'il est primordial pour le Québec de consacrer de manière officielle notre propre modèle d'intégration et de s'assurer que les principes qui en sont issus soient ancrés dans une loi. Cela est nécessaire pour faire contrepoids au modèle canadien du multiculturalisme et ainsi, mieux refléter les aspirations de notre société », affirme la députée de Marie-Victorin.

« Afin d'assurer le succès de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec, il y a une réciprocité qui est essentielle. D'un côté, la société d'accueil doit mettre en place les conditions pour que l'intégration soit une réussite. De l'autre, le nouvel arrivant doit accepter l'ordre juridique, institutionnel et culturel en place. C'est notamment ce que l'édiction de ces principes dans une loi vise à assurer », poursuit Catherine Fournier.

En plus de permettre un meilleur équilibre entre les droits individuels et collectifs au sein de la société québécoise, le projet de loi déposé par Mme Fournier reconnaît par ailleurs que le français est la langue commune du Québec et que son apprentissage favorise l'intégration des individus issus de la diversité ethnoculturelle. Le projet de loi promeut également le développement d'une culture commune, consciente de l'histoire du Québec et articulée autour des valeurs exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Finalement, elle affirme que la Charte des droits et libertés de la personne doit être interprétée de manière à promouvoir le maintien et la valorisation de l'interculturalisme.

Il est à noter que l'actuel leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, avait présenté en mars 2015 un document intitulé Un nouveau pacte pour moderniser la politique d'immigration du Québec, prévoyant notamment l'adoption d'une loi sur l'interculturalisme.

