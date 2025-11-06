MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Dans la foulée du dépôt le 5 novembre d'un projet de loi sur l'efficacité de l'État qui aura entre autres comme conséquence le transfert de la responsabilité des processus de don et de transplantation d'organes de Transplant Québec vers Héma-Québec, cette dernière souhaite rassurer la population, le personnel de Transplant Québec et les parties prenantes du réseau de la santé. La priorité absolue d'Héma-Québec est le maintien intégral et inconditionnel des services entourant le don et la transplantation d'organes avant, pendant et après ce transfert. Ce processus repose en grande partie sur l'intégration fluide et harmonieuse de l'expertise du personnel de Transplant Québec.

Cette intégration sera sans doute favorisée par la grande proximité qui existe déjà entre les deux organisations. S'occupant respectivement des responsabilités connexes et complémentaires des dons de tissus humains et d'organes, Héma-Québec et Transplant Québec jouissent depuis de nombreuses années de plusieurs canaux de communication sur le terrain et ont déjà souvent eu l'occasion de collaborer. Épaulées par leurs nombreux partenaires du réseau de la santé, les deux organisations ont tous les outils en main pour faire de cette transition une réussite au bénéfice de la population québécoise, des patients et patientes, des donneurs et donneuses ainsi que de leur famille.

Enfin, rappelons que le Québec est la seule province canadienne où les tissus et les organes ne sont pas gérés par la même organisation et que la mission d'Héma-Québec va bien au-delà du don de sang. En effet, l'organisation a intégré avec succès la gestion du don de tissus humains en 2001 et est devenue le distributeur unique de tissus humains en décembre 2024. Au fil des ans, elle a aussi pris avec succès la responsabilité de la banque de sang de cordon (2004), du registre de donneurs de cellules souches (2013), ainsi que celle de la banque publique de lait maternel (2014). En 2024-2025, Héma-Québec a distribué près de 7 700 tissus humains aux centres hospitaliers de la province. Ces tissus se divisent en cinq types : tissus oculaires (cornées et globes), valves cardiaques, tissus artériels, tissus cutanés (peau) et tissus musculosquelettiques (tendons et os).

Le communiqué publié sur le sujet le 5 novembre 2025 peut être lu sur le site Web d'Héma-Québec : https://www.hemaquebec.ca/a-propos/salle-presse/communiques/hema-quebec-prend-acte-lintention-gouvernement-dajouter-don-dorganes-ses-activites.

