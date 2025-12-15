MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - À la demande du gouvernement, Transplant Québec et Héma-Québec entameront dans les prochaines semaines des discussions afin de définir un modèle de collaboration durable et porteur. Cette initiative reflète une volonté commune d'optimiser les processus, de créer des synergies et d'améliorer l'efficacité des services du don d'organes et de tissus au Québec, au bénéfice des patients, de leurs proches, des familles, des professionnels du réseau de la santé et du public québécois. Il est entendu que dans tous les modèles explorés, les emplois des membres du personnel seront sécurisés, car leur expertise est hautement reconnue.

Les deux organisations mettront à profit leur expertise et leurs meilleures pratiques pour explorer des avenues de collaboration qui favorisent une solution gagnante pour tous. Ces travaux visent à consolider la performance et la qualité des services, tout en maintenant les plus hauts standards de sécurité, de transparence et d'humanité.

Il est entendu que dans le cadre de ces travaux, l'échéancier de réalisation devra comporter une étape de discussion et de consultation avec des groupes de patients ainsi qu'avec les acteurs du réseau de la santé impliqués dans le don et la transplantation d'organes, afin de mettre en place une solution gagnante pour tous et ainsi sauver plus de vies.

Les recommandations issues de ces échanges seront transmises au gouvernement du Québec et guideront les prochaines étapes, dans un esprit d'ouverture et de concertation.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est près de 2 000 employés, plus de 200 000 donneurs de produits sanguins, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des personnes malades.

