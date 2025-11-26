MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Héma-Québec a participé hier aux consultations de la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale sur le projet de loi nº 7, qui attribue à Héma-Québec les fonctions de coordonner le processus du don et de la transplantation d'organes, présentement assumées par Transplant Québec. L'organisation a déposé un mémoire sur le sujet, disponible sur le site Web d'Héma-Québec, qui détaille notamment les conditions gagnantes d'un tel changement.

Ce passage devant la Commission des finances publiques a aussi été l'occasion pour Héma-Québec de rassurer les parties prenantes touchées par cette modification, qui ont exprimé dans les dernières semaines des inquiétudes légitimes. C'est le cas, au premier chef, des personnes en attentes d'une greffe, mais aussi du personnel de Transplant Québec et des équipes médicales des centres hospitaliers. La transition ne peut se faire avec succès que si on tient compte des préoccupations des personnes qui sont au cœur du processus de don et de transplantation d'organes.

Héma-Québec souhaite travailler dans les prochaines semaines avec le gouvernement du Québec et Transplant Québec pour trouver les solutions les plus adaptées, toujours dans le but ultime que ce transfert de responsabilités se fasse au bénéfice de la population québécoise. Héma-Québec évalue notamment l'option d'intégrer Transplant Québec sous forme de filiale, ce qui n'engendrerait aucun changement à court terme quant aux façons de faire et à la gestion de l'organisation, tout en permettant à l'équipe de Transplant Québec de conserver son sentiment d'appartenance envers sa mission.

« Il s'agirait d'une occasion unique de conserver l'identité de marque, la structure et les expertises de Transplant Québec, tout en lui faisant bénéficier des infrastructures solides et des expertises complémentaires d'Héma-Québec pour se propulser vers l'avenir, explique Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec. Ensemble, nous pouvons bâtir un système québécois de don et de transplantation d'organe encore plus performant, visant l'augmentation du nombre de greffes au bénéfice des patients, des donneurs et de leurs familles. »

Source et information: Patrice Lavoie, Directeur des relations publiques et du rayonnement, 514 567-7496, [email protected]