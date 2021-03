Dépôt d'un mémoire commun au CRTC par le regroupement des radiodiffuseurs

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW/ - Ce matin, un mémoire commun a été déposé au CRTC en réponse à l'avis de consultation de radiodiffusion visant la révision du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale.

Le regroupement a longuement réfléchi aux enjeux auxquels devront faire face les radiodiffuseurs dans les prochaines années. L'environnement concurrentiel et les habitudes de consommation de la musique se sont profondément transformés et les défis seront nombreux, tant pour les radiodiffuseurs que pour les artistes. Un ensemble de constats sur la situation actuelle et future de la radio au Canada a été fait et le regroupement en est arrivé aux conclusions présentées dans le rapport.

À la lecture de ce mémoire, vous constaterez que des solutions sont identifiées et soumises afin de continuer de supporter fièrement la chanson de langue française mais aussi la relève à travers la programmation musicale des stations de radio commerciales de langue française. Un des nombreux mandats prioritaires pour tous les membres du regroupement.

Le regroupement des radiodiffuseurs représente 79 stations de radios commerciales de langue française exploitées par des membres de l'Association des radios régionales francophones, Arsenal Média, Bell Média, Cogeco Média et RNC Média. Ces stations desservent 70 marchés dans toutes les régions du Québec, ainsi que dans le nord-est ontarien et au Nouveau-Brunswick





Les membres du regroupement n'émettront aucun commentaire additionnel en ce qui a trait à l'instance en cours, sauf auprès du CRTC.

À propos d'Arsenal Media Créée en 2012, l'entreprise est propriétaire de 16 stations radiophoniques et 4 ré-émetteurs : O101,5 et Hit Country 105,3 en Beauce, Plaisir 106,7 à Lac-Mégantic, O98,3 à Chicoutimi, O103,5 à Joliette, Plaisir 101,9 à Victoriaville, Plaisir 105,5 à Thetford Mines, O97,3 à Victoriaville et Thetford Mines, O99,1 à Port-Cartier, Plaisir 94,1 à Sept-Îles, O95,3 et Plaisir 105,3 à Matane, O97,1 à La Tuque, Plaisir 95,5 à Dégelis, Hit Country 95,7 au Centre-du-Québec, Hit Country 105,5 au Saguenay ainsi que les ré-émetteurs CJLP à Disraeli, CFJO-FM-1 à Lac-Mégantic, CFVD-FM-2 Phoénégamook et CFVD-FM-3 Squatec. Arsenal Media est également propriétaire de deux boutiques en ligne, Boutique Le Cargo et La rue principale, en plus d'opérer 23 sites web dont les sites web d'actualités régionales MonMatane, MaCoteNord, MonJoliette, MonThetford, MonVicto, MonLaTuque, MaBeauce et MonTemiscouata.

À propos de Bell Média Chef de file en matière de médias numériques et de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 27 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateforme Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios et une participation minoritaire dans MTL Grandé Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et le producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est fière de son rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion des groupes marginalisés au sein de l'entreprise et du secteur canadien des médias. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, veuillez visiter BellMedia.ca.

À propos de Cogeco Média La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue. Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, , Lachute et à Hawkesbury (Ontario), CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

À propos de RNC Média Inc. Fondée en 1948, l'entreprise est propriétaire de 5 stations de Radio et 4 stations de télévision. Présente dans les marchés de Montréal (91,9 Sports), Québec (CHOI 98,1/Vibe 100,9), Gatineau-Ottawa ( WOW 97,1/ POP 96.5/ TVA/Noovo), Abitibi-Témiscamingue (TVA/Noovo). L'entreprise occupe une place de choix dans l'univers numérique avec ses 10 sites Web et ses applications mobiles novatrices. Depuis plus de 70 ans RNC Média est au service des communautés locales en fournissant de l'information locale de qualité et un produit à l'écoute de ses auditeurs et auditrices. »

LISTE DES STATIONS DE LANGUE FRANÇAISE DU REGROUPEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

CFDA-FM Plaisir 101,9 Victoriaville Arsenal Média CFJO-FM O 97,3 Victoriaville/Thetford Mines Arsenal Média CFJO-FM-1 (R) O 97,3 (101,7) Lac-Mégantic Arsenal Média CFLM-FM O 97,1 La Tuque Arsenal Média CFLO-FM 104,7 Mont-Laurier Sonème (2007) inc. CFLO-FM (R) 101,09 Rivière-Rouge Sonème (2007) inc. CFVD-FM Plaisir 95,5 Dégelis Arsenal Média CFVD-FM-2 (R) Plaisir 92,1 Pohénégamook Arsenal Média CFVD-FM-3 (R) Plaisir 92,1 Squatec Arsenal Média CFXM-FM M105 (104,9) Granby Coop. de la radio de Granby CFYX-FM 93,3 Rimouski Groupe Radio Simard CFYX-FM-3 (R)

Rivière-du-Loup Groupe Radio Simard CHCT-FM Hit Country Ste-Marie-de-Beauce Arsenal Média CHEQ-FM O 101,5 Ste-Marie-de-Beauce Arsenal Média CHJM-FM Mix 99,7 St-Georges-de-Beauce Groupe Radio Simard CHNC-FM 107,1 New-Carlisle Coop. travailleurs CHNC CHNC-FM (R) 99,1 New-Carlisle Coop. travailleurs CHNC CHNC-FM (R) 98,1 Carleton-sur-Mer Coop. travailleurs CHNC CHNC-FM (R) 107,3 Chandler Coop. travailleurs CHNC CHNC-FM (R) 99,3 Percé Coop. travailleurs CHNC CHNC-FM (R) 106,7 Gaspé Coop. travailleurs CHNC CHOE-FM O 95,3 Matane Arsenal Média CHOX-FM 97,5 La Pocatière Groupe Radio Simard CHOX-FM-1 (R)

Baie St-Paul Groupe Radio Simard CHOX-FM-2 (R)

Sainte-Perpétue Groupe Radio Simard CHOX-FM-3 (R)

Saint-Aubert Groupe Radio Simard CHRM-FM Plaisir 105,3 Matane Arsenal Média CHYC-FM Le Loup 98,9 Sudbury, Ont. Le5 Communications inc. CHYK-FM Le Loup 104,1 Timmins, Ont. Le5 Communications inc. CHYQ-FM Le Loup 97,1 Nipissing, Ont. Le5 Communications inc. CIBM-FM FM 107 (107,1) Rivière-du-Loup Groupe Radio Simard CIBM-FM-2 (R)

Trois-Pistoles Groupe Radio Simard CIBM-FM-3 (R)

Sully Groupe Radio Simard CIBM-FM-4 (R)

Saint-Juste-du-Lac Groupe Radio Simard CIEL-FM CIEL 103 (103,7) Rivière-du-Loup Groupe Radio Simard CIEL-FM-4 (R)

Trois-Pistoles Groupe Radio Simard CILM-FM O 98,3 Saguenay (Chicoutimi) Arsenal Média CIPC-FM O 99,1 Port-Cartier Arsenal Média CIQI-FM 90,3 Montmagny Groupe Radio Simard CIQI-FM (R) 92,5 St-Fabien-de-Panet Groupe Radio Simard CJAN-FM FM 99,3 Asbestos Radio Plus B.M.D. inc. CJEM-FM 92,7 Edmunston, N.-B. Radio Edmunston inc. CJIT-FM Plaisir 106,7 Lac-Mégantic Arsenal Média CJLM-FM O 103,5 Joliette Arsenal Média CJLP-FM (R) O 107,1 Disraëli Arsenal Média CKCN-FM Plaisir 94,1 Sept-Îles Arsenal Média CKGS-FM Hit Country 105,5 Saguenay (La Baie) Arsenal Média CKLD-FM Plaisir 105,5 Thetford Mines Arsenal Média CKMV-FM (R) 95,1 Grand Sault, N.-B. Radio Edmunston inc. CKRB-FM Cool FM 103,5 St-Georges-de-Beauce Groupe Radio Simard CKYQ-FM KYQ 95,7 Plessisville Arsenal Média CFEI-FM Boom 106,5 Saint-Hyacinthe Bell Média CFZZ-FM Boom 104,1 St-Jean-sur-Richelieu Bell Média CHIK-FM Énergie 98,9 Québec Bell Média CIGB-FM Énergie 102,3 Trois-Rivières Bell Média CIKI-FM Énergie 98,7 Rimouski Bell Média CIKI-FM-2 (R) Énergie 98,7 (93,9) Sainte-Marguerite Bell Média CIMO-FM Énergie 106,1 Magog Bell Média CIMO-FM-1 (R) Énergie 106,1 (106,9) Sherbrooke Bell Média CJAB-FM Énergie 94,5 Saguenay Bell Média CJDM-FM Énergie 92,1 Drummondville Bell Média CJMM-FM Énergie 99,1 Rouyn-Noranda Bell Média CJMM-FM-1(R) Énergie 99,1 (92,5) La Sarre Bell Média CJMV-FM Énergie 102,7 Val d'Or Bell Média CKMF-FM Énergie 94,3 Montréal Bell Média CKTF-FM Énergie 104,1 Gatineau Bell Média CFIX-FM Rouge FM 96,9 Saguenay Bell Média CFVM-FM Rouge FM 99,9 Amqui Bell Média CHEY-FM Rouge FM 94,7 Trois-Rivières Bell Média CHRD-FM Rouge FM 105,3 Drummondville Bell Média CIMF-FM Rouge FM 94,9 Gatineau Bell Média CIMF-FM-1 (R) Rouge FM 94,9 (88,9) Hawkesbury Bell Média CITE-FM Rouge FM 107,3 Montréal Bell Média CITE-FM-1 Rouge FM 102,7 Sherbrooke Bell Média CITE-FM-2 (R) Rouge FM 102,7 (94,5) Sherbrooke Bell Média CITF-FM Rouge FM 107,5 Québec Bell Média CJOI-FM Rouge FM 102,9 Rimouski Bell Média CFGE-FM Rythme Estrie 93,7 Sherbrooke Cogeco Média CFGE-FM-1 (R) Rythme Estrie 98,1 Magog Cogeco Média CFGL-FM Rythme Montréal 105,7 Laval Cogeco Média CFGT-FM Planète 104,5 Alma Cogeco Média CFOM-FM M FM 102,9 Lévis Cogeco Média CHGO-FM Capitale Rock 104,3 Val d'Or Cogeco Média CHOA-FM Rythme FM 96,5 Rouyn-Noranda Cogeco Média CHOA-FM-1 (R) Rythme FM 103,5 Val d'Or Cogeco Média CHOA-FM-2 (R) Rythme FM 103,9 La Sarre Cogeco Média CHPR-FM Planète 102,1 Hawkesbury, Ont. Cogeco Média CHRL-FM Planète 99,5 Roberval Cogeco Média CHVD-FM Planète 100,3 Dolbeau-Mistassini Cogeco Média CIME-FM CIME 103,9 St-Jérôme Cogeco Média CIME-FM 2 (R) CIME 101,3 Mont-Tremblant Cogeco Média CIME-FM-1 (R) CIME 102,9 Val Morin Cogeco Média CJEB-FM Rythme Mauricie 100,1 Trois-Rivières Cogeco Média CJGO-FM Capitale Rock 102,1 La Sarre Cogeco Média CJGO-FM-1 (R) Capitale Rock 95,7 Rouyn-Noranda Cogeco Média CJLA-FM Planète 104,9 Lachute Cogeco Média CKOI-FM CKOI 96,9 Montréal Cogeco Média CKXO-FM Planète 93,5 Chibougamau Cogeco Média CKYK-FM KYK 95,7 Alma Cogeco Média CKYK-FM-1 (R) KYK 96,3 Alma Cogeco Média CFTX-FM POP 96,5 Outaouais Gatineau RNC Média CFTX-FM-1 (R) POP Buckingham RNC Média CHLX-FM WOW 97,1 Gatineau RNC Média CHXX-FM POP 100,9 Donnacona/Québec RNC Média CHXX-FM-1 (R) POP 100,9 (105,5) Ste-Croix-de-Lotbinière RNC Média CHMP-FM 98,5 FM Longueuil Cogeco Média CJMF-FM FM93 (93,3) Québec Cogeco Média CKOB-FM 106,9 FM Trois-Rivières Cogeco Média CKOF-FM 104,7 FM Gatineau Cogeco Média CKOY-FM 107,7 FM Sherbrooke Cogeco Média CKAC-AM 730 Radio circulation Montréal Cogeco Média CKLX-FM 91,9 (sports) Montréal RNC Média CHOI-FM Radio X 98,1 Québec RNC Média

