Dépôt d'accusations contre Michael B. Desmarais pour la fabrication et la vente de fausses vignettes de stationnement de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption tend à démontrer que Michael B. Desmarais aurait produit, utilisé et commercialisé de fausses vignettes de stationnement de la Ville de Montréal entre les mois de décembre 2023 et septembre 2024.

L'enquête, menée à la suite d'une dénonciation du Contrôleur général de la Ville de Montréal, révèle que le prévenu aurait opéré un service illicite de production de vignettes de stationnement contrefaites. L'accusé aurait ainsi pris des commandes de « clients » pour qui il produisait des vignettes contre rémunération, privant ainsi les détenteurs légitimes d'espaces leur étant réservés.

Six chefs d'accusation, tous en lien avec la production d'un faux et l'emploi, possession ou trafic d'un document contrefait, ont été déposés à l'encontre de M. Desmarais dont le domicile a été perquisitionné et où une somme d'argent, ainsi que du matériel en lien avec les infractions ont été saisis.

Le prévenu devra comparaître le 15 septembre prochain au palais de justice de Longueuil.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Information médias : Mathieu Vidal, Conseiller en communication et affaires publiques, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345