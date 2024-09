Dépôt d'accusations contre l'ex-DG de Saint-Simon-de-Rimouski, Fanny Beaulieu-Saint-Laurent et ses complices, à la suite d'une enquête du CLCC

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), confirme que le DPCP a autorisé le dépôt d'accusations à l'endroit de Mme Fanny Beaulieu-Saint-Laurent, Mme Odette Beaulieu et M. Maxim Gosselin, en lien avec un stratagème de fraudes commises à l'encontre de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski.

L'ancienne directrice générale, Mme Beaulieu-Saint-Laurent, fait face à six chefs d'accusation : fraude de plus de 5000 $, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'une carte de crédit, abus de confiance de la part d'un fonctionnaire, possession de biens criminellement obtenus, recel de biens et d'argent criminellement obtenus.

En ce qui concerne Mme Odette Beaulieu et M. Maxim Gosselin, ils font face aux chefs d'accusation suivants : fraude de plus de 5000 $, recel de biens et d'argent criminellement obtenus et de blanchiment d'argent ou de biens criminellement obtenus.

L'enquête, menée par le CLCC, tend à démontrer qu'entre le 12 août 2021 et le 30 juin 2023, alors qu'elle agissait à titre de directrice générale, Mme Beaulieu-Saint-Laurent aurait frustré la municipalité d'importantes sommes d'argent et les aurait recyclées avec la complicité de sa mère et de M. Gosselin.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

