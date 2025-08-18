Dépôt d'accusations contre Guillaume Duffau pour avoir fraudé le réseau de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) tend à démontrer que Guillaume Duffau a utilisé de faux documents pour obtenir des emplois auprès du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, et des CISSS de Valleyfield et de l'Outaouais. Les infractions reprochées auraient été commises entre mai 2021 et avril 2025.

L'enquête, menée à la suite d'une dénonciation du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, révèle que le prévenu a falsifié son curriculum en présentant de faux documents et en prétendant détenir la formation et l'expérience nécessaires à l'obtention de postes de préposé aux bénéficiaires et de travailleur social.

Il aurait ainsi eu accès à une rémunération pour laquelle il n'était ni qualifié ni admissible. Des accusations de fraude de plus de 5 000$ et d'emploi de documents contrefaits ont été déposées contre M. Duffau à la suite de l'enquête du CLCC.

Le prévenu devra comparaître le 29 août 2025 au palais de justice de Longueuil.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

