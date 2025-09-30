Coupable de production de plus de 300 fausses preuves vaccinales

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Une ancienne infirmière vaccinatrice opérant dans une pharmacie de la métropole s'est reconnue coupable de production de faux et d'utilisation non autorisée d'un ordinateur, hier, au palais de justice de Montréal.

Kayla Gonçalves a écopé de 18 mois d'emprisonnement dans la collectivité pour avoir produit plus de 300 fausses preuves vaccinales au bénéfice de 171 usagers, entre le 22 août et le 17 novembre 2021, a révélé l'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

L'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a permis de découvrir que Kayla Gonçalves a obtenu plus de 45 000$ par la vente de ces fausses preuves vaccinales.

Toute personne qui aurait des informations en lien avec la production de faux documents gouvernementaux est invitée à communiquer avec notre Centrale de dénonciation des actes répréhensibles à l'aide de notre formulaire disponible sur notre site Web ou par téléphone au

1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

