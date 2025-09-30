Coupable de fraude de plus de 304 000$ à l'encontre de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'ex-directrice générale de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski, Fanny Beaulieu-St-Laurent, a plaidé coupable, ce matin, à une accusation de fraude évaluée à plus de 304 000$ à l'endroit de la municipalité.

L'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a pu démontrer qu'entre le 12 août 2021 et le 30 avril 2022, Beaulieu-St-Laurent, alors qu'elle agissait à titre de directrice générale et trésorière de la municipalité, a eu recours à quatre stratagèmes distincts, soit le détournement frauduleux par bénéficiaire modifié pour plus de 202 000$, des achats personnels faits avec la carte de crédit de la municipalité pour plus de 84 000$, des salaires et avantages sociaux falsifiés pour plus de 15 000$ et le vol d'argent comptant pour plus de 1200$.

La peine imposée à Mme Beaulieu-St-Laurent sera débattue devant la cour le 9 janvier 2026.

Également accusé dans ce dossier, Maxim Gosselin a quant à lui plaidé coupable à un chef de possession de biens criminellement obtenus. Il a été condamné à réaliser 120 heures de travaux communautaires et à verser 2500$ à l'organisme Parc Croc-Nature de Saint-Simon de Rimouski. Il a obtenu une absolution conditionnelle assortie d'une probation de deux ans.

La troisième accusée, Odette Beaulieu, a été acquittée des accusations portées contre elle.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

