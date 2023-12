Le plan contribue à la protection de l'environnement et au renforcement des liens de la population canadienne avec la nature de la forêt-parc à trembles.

PARC NATIONAL ELK ISLAND, AB, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes d'entrée vers les découvertes et les apprentissages en nature, et le rapprochement avec celle-ci. L'Agence Parcs Canada est un chef de file reconnue en matière de conservation, prenant des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribuant au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national Elk Island a récemment été déposé au Parlement. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et guident la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le plan actualisé du parc national Elk Island présente les stratégies clés suivantes :

Renforcer les relations avec les peuples autochtones dans un esprit d'intendance autochtone Favoriser l'intégrité écologique du parc Collaborer pour appuyer la durabilité écologique dans son ensemble Établir des liens et inspirer les gens Réagir et s'adapter aux changements climatiques

Le plan directeur du parc national Elk Island se fonde sur les commentaires obtenus des partenaires autochtones signataires du Traité no 6 et de la Nation métisse de l'Alberta, des organisations membres de la biosphère de Beaver Hills, y compris des représentants provinciaux et municipaux, des résidents locaux et des visiteurs. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada et collaborera avec les peuples autochtones, tout en continuant de travailler avec les intervenants régionaux, afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes la possibilité de vivre des expériences nouvelles et novatrices dans notre environnement.

Le plan directeur du parc national Elk Island peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/pn-np/ab/elkisland/info/plan/gestion-management-2023 .

Pour en savoir plus sur le parc national Elk Island, veuillez consulter le site Web du parc national Elk Island .

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada selon différentes perspectives. Ce sont des lieux où d'innombrables Canadiens, Canadiennes et visiteurs du monde entier renouent chaque jour avec l'histoire et découvrent la nature. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du parc national Elk Island, qui contribuera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je salue cet effort de collaboration visant à s'assurer que le parc national Elk Island continue de protéger notre patrimoine national commun et d'être un lieu précieux pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national Elk Island se trouve à 35 minutes à l'est d' Edmonton , en Alberta , et protège une partie représentative de la région naturelle des plaines et des plateaux boréaux du Sud, sur le plateau des Beaver Hills. Elk Island se trouve sur le territoire du Traité n o 6 et sur le territoire de la Nation métisse, où au moins huit communautés autochtones entretiennent des liens directs avec les terres du parc et où il existe des liens avec les Nations signataires du Traité n o 7 et du Traité n o 8.

, en , et protège une partie représentative de la région naturelle des plaines et des plateaux boréaux du Sud, sur le plateau des Beaver Hills. Elk Island se trouve sur le territoire du Traité n 6 et sur le territoire de la Nation métisse, où au moins huit communautés autochtones entretiennent des liens directs avec les terres du parc et où il existe des liens avec les Nations signataires du Traité n 7 et du Traité n 8. Le parc national Elk Island est une pierre angulaire des programmes de conservation des ongulés en Amérique du Nord et dans le monde. Le parc a transféré plus de 3 000 bisons dans le cadre de projets de conservation, notamment à des Nations autochtones. Le parc national Elk Island travaille en étroite collaboration avec des Nations autochtones pour ramener cet animal culturellement important dans ses pâturages traditionnels, tout en renforçant les liens des Autochtones avec l'histoire et la culture et en appuyant les possibilités socio-économiques liées au bison. Le parc veille au maintien de la santé reconnue des troupeaux de bisons des prairies et des bois et abrite d'abondantes populations de bisons, de wapitis et d'orignaux.

Le parc national Elk Island fait partie de la réserve de ciel étoilé des Beaver Hills. Le parc est un chef de file dans les efforts d'éducation et de promotion visant la réduction de la pollution lumineuse et constitue un endroit idéal pour observer les étoiles et les planètes.

La fréquentation du parc national Elk Island a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. En moyenne, le parc accueille plus de 400 000 visiteurs chaque année.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles en offrant aux jeunes de 17 ans et moins un accès gratuit à tous les lieux administrés par Parcs Canada. Les lieux patrimoniaux sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de l'environnement et de l'histoire.

