Dépôt au Parlement du plan directeur du lieu historique national du Canada Fort-Prince-de-Galles

CHURCHILL, MB, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux racontent l'histoire riche et variée du Canada, et ils permettent à la population canadienne d'en apprendre davantage à ce sujet. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux administrés par Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et témoigne de notre identité, notamment des récits, des cultures et des contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du lieu historique national du Canada Fort-Prince-de-Galles a récemment été déposé au Parlement. Révisés tous les 10 ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Ils orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan directeur du lieu historique national du Canada Fort-Prince-de-Galles présente les trois stratégies clés suivantes :

Travailler avec les partenaires pour mettre en valeur les récits et renforcer le sentiment de communauté, en solidifiant les liens avec les partenaires autochtones et en maintenant des relations fortes avec les voyagistes et les autres organisations exerçant leurs activités à Churchill .

. Préserver le patrimoine culturel et naturel en se concentrant sur la gestion de l'état des ressources culturelles afin de maintenir l'intégrité commémorative et des expériences sécuritaires et significatives.

Favoriser des expériences sécuritaires et significatives pour les visiteurs grâce à des installations pour les visiteurs et à des ouvrages de fortification accessibles.

Le plan directeur du lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles a été élaboré à partir des commentaires des partenaires autochtones du nord du Manitoba, des membres de l'industrie touristique, d'autres partenaires et parties prenantes, des résidents du secteur et des visiteurs d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, s'engagera auprès des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de vivre et de découvrir l'histoire de manières nouvelles et innovantes.

Pour en savoir plus sur le lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles et sur le nouveau plan directeur, veuillez consulter son site Web.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, favorisent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada de tous les points de vue. Ce sont des lieux où d'innombrables Canadiens et Canadiennes et visiteurs du monde entier renouent avec leur histoire et découvrent la nature chaque jour. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles, qui contribuera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je salue cette initiative de collaboration qui permet au lieu historique national du Fort-Prince-de-Galles de continuer à protéger notre patrimoine national commun et d'en faire profiter les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le fort Prince-de-Galles a été désigné lieu historique national en 1920 et a été agrandi avec l'ajout de l'anse Sloop et du cap Merry en 1933. Le paysage intact et immuable, relativement inchangé sur la péninsule ouest depuis avant l'établissement du fort, est reconnu comme un aspect de la valeur historique du lieu.

a été agrandi avec l'ajout de l'anse Sloop et du cap Merry en 1933. Le paysage intact et immuable, relativement inchangé sur la péninsule ouest depuis avant l'établissement du fort, est reconnu comme un aspect de la valeur historique du lieu. Les familles dénées et cries des environs, appelées Homeguards , jouaient un rôle essentiel dans les activités du fort à l'embouchure de la rivière Churchill . Elles approvisionnaient le poste en viande, poisson et articles fabriqués dans la région, tels que des vêtements pour temps froid et des raquettes pour se déplacer l'hiver. Les familles servaient de guides et de messagers, de trappeurs, de ravitailleurs et de consommateurs.

, jouaient un rôle essentiel dans les activités du fort à l'embouchure de la rivière . Elles approvisionnaient le poste en viande, poisson et articles fabriqués dans la région, tels que des vêtements pour temps froid et des raquettes pour se déplacer l'hiver. Les familles servaient de guides et de messagers, de trappeurs, de ravitailleurs et de consommateurs. Matonabbee, un chef, chasseur et explorateur dénésuline prolifique qui a traversé l'Arctique avec Samuel Hearne , explorateur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, a grandi au fort Prince-de-Galles et dans les environs de 1737 à 1741. Il est retourné travailler pour le fort à l'âge adulte.

, explorateur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, a grandi au fort Prince-de-Galles et dans les environs de 1737 à 1741. Il est retourné travailler pour le fort à l'âge adulte. Destiné à devenir une forteresse anglaise imprenable, le fort en pierre a été construit en quatre décennies (de 1730 à 1771). Il s'agit d'une fortification de style Vauban du XVII e siècle, caractérisée par quatre bastions en forme de losange reliés entre eux par des courtines droites.

siècle, caractérisée par quatre bastions en forme de losange reliés entre eux par des courtines droites. Quarante des 42 canons d'origine sont toujours montés sur les murs de 11 mètres d'épaisseur du fort, tous irrémédiablement endommagés après la prise du fort par l'officier de marine français Jean-François de la Pérouse en 1782.

Le lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles accueille généralement entre 5 000 et 11 000 visiteurs par an, en collaboration avec les voyagistes locaux qui proposent le transport par bateau jusqu'au lieu.

