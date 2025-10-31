Huit bourses seront offertes à des Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef

Quatre futures pilotes professionnelles deviendront des ambassadrices du programme de CAE Femmes pilotes aux commandes

La période de soumission des candidatures débute le 1er novembre ici

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Air Canada et CAE, deux entreprises mondiales de premier plan de l'industrie de l'aviation établies à Montréal, sont fières de poursuivre leur collaboration en vue d'encourager la prochaine génération de femmes à entreprendre des carrières dans l'aviation grâce à la bourse Commandante-Judy-Cameron. Les deux entreprises ont annoncé aujourd'hui que l'appel de candidatures pour la bourse de 2026 sera lancé le 1er novembre 2025.

Jusqu'à huit bourses seront attribuées à des Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef afin de leur permettre de poursuivre leur formation en 2026. Parmi ces femmes, quatre futures pilotes professionnelles seront invitées à participer au programme de CAE Femmes pilotes aux commandes en tant qu'ambassadrices.

« Alors que la période de candidatures s'ouvre pour la septième année de la bourse Commandante-Judy-Cameron, il est impressionnant de constater les progrès réalisés par les lauréates des années précédentes, a déclaré Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Nous retrouvons notamment parmi celles-ci une commandante de bord et une première officière à Jazz Aviation (Air Canada Express), des pilotes d'ambulance aérienne, des pilotes d'aéronef d'affaires et des pilotes de vols nolisés, ainsi que des premières officières au sein de grands transporteurs aériens. Ces femmes concrétisent leur rêve de travailler dans l'industrie de l'aviation grâce au soutien d'Air Canada et de CAE. Rencontrer les nouvelles boursières lors du gala Northern Lights plus tôt ce mois-ci a été très inspirant. En plus de ne pas se contenter d'exceller dans sa formation, chacune d'entre elles s'investit également pour la collectivité. Elles font du mentorat et du bénévolat, et elles encouragent d'autres femmes à suivre leur propre voie dans l'industrie de l'aviation. J'ai hâte de célébrer leurs futures réalisations. »

« Toute l'équipe d'Air Canada est fière de soutenir cette bourse et de constater les succès que connaissent les lauréates des années précédentes dans leur carrière, a souligné Murray Strom, premier vice-président - Opérations aériennes et Maintenance, d'Air Canada. La bourse Commandante-Judy-Cameron est un élément essentiel du travail accompli pour perfectionner et soutenir la prochaine génération de professionnelles de l'aviation. Nous sommes impatients de découvrir les progrès qu'elles réaliseront dans cette profession passionnante. »

« Comme nous prévoyons avoir besoin de 60 000 nouveaux pilotes professionnels en Amérique du Nord d'ici 2034, jamais n'avons-nous connu de moment aussi propice pour inspirer les jeunes femmes à envisager une carrière dans l'industrie aérienne, explique Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance d'affaires et Marketing, de CAE. À CAE, ouvrir des portes et bâtir la confiance au moyen de notre programme Femmes pilotes aux commandes et d'autres initiatives telles que la bourse Commandante-Judy-Cameron est une source de passion. Les lauréates de ces bourses ne sont pas que de futures pilotes : elles sont des pionnières et des modèles. Partout où elles vont, elles montrent aux jeunes femmes que le ciel n'attend qu'elles et qu'il est à leur portée. »

Les bourses annuelles Commandante-Judy-Cameron, créées en hommage à la première femme pilote d'Air Canada, contribuent à encourager la prochaine génération de femmes à suivre ses traces de pionnière. Elles sont attribuées en partenariat avec la Northern Lights Aero Foundation.

Créées en 2019, les bourses Commandante-Judy-Cameron étaient initialement décernées à quatre candidates. En 2023, Air Canada et CAE se sont unies pour doubler le nombre de lauréates, ce qui leur permet désormais d'attribuer des bourses à huit étudiantes admissibles.

La période de soumission des candidatures débute le 1er novembre 2025 ici.

À propos de Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté des appareils DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, L-1011 de Lockheed, A320 d'Airbus, ainsi que 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupe des Ninety-Nines, un regroupement international de femmes pilotes, lui a consacré un timbre-poste canadien. Aujourd'hui, au sein de la Northern Lights Aero Foundation, la commandante Cameron continue d'offrir bénévolement conseils et soutien à la nouvelle génération de jeunes femmes qui se destinent au secteur de l'aviation.

À propos du programme d'ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes

Le programme d'ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand et à réaliser leurs rêves. Seuls 5 % des pilotes dans le monde sont des femmes : c'est pourquoi ce programme vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent elles aussi prendre leur envol. Le programme vise à bâtir une communauté d'ambassadrices faisant preuve de leadership, d'une participation active à la vie de leur communauté et de persévérance, qui sont passionnées par l'aviation et qui peuvent inspirer les femmes à exercer le métier de pilote.

Lancé en 2018, le programme a été élargi en juillet 2022 afin d'ajouter des partenariats avec d'autres sociétés aériennes clientes, et ainsi augmenter le nombre de bourses accordées. Dans le cadre de ce programme, CAE s'associe à des sociétés aériennes clientes du monde entier pour former des ambassadrices pilotes au moyen de bourses d'études qui financent en tout ou partie la formation de pilote.

Pour en savoir plus, visitez le site du Programme CAE d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EF25.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

