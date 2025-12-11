SYDNEY, le 11 déc. 2025 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat important avec le Commonwealth d'Australie pour fournir le système d'entraînement aux missions aériennes de l'avenir (F-AMTS) dans le cadre du projet AIR5428 Phase 3 pour la Royal Australian Air Force (RAAF).

D'une valeur de plus de 270 M$ CA, cet accord à long terme s'étend sur une période initiale de 10 ans et représente une étape importante dans l'avancement des capacités d'entraînement aux missions aériennes de nouvelle génération pour les forces de défense australiennes.

Le système F-AMTS représente une transformation dans la façon dont la RAAF formera ses équipages de missions. CAE fournira, en collaboration avec d'importantes organisations de l'industrie telles que Nova Systems, Adacel, DXC Technology, Milskil, MMCLD, Airflite et Seeing Machines, un système d'entraînement moderne et intégré. Ce système combine un environnement d'apprentissage avancé, des didacticiels et des éléments d'entraînement synthétique au sol et en vol pour reproduire la complexité opérationnelle du monde réel.

Le système d'entraînement sera livré à la base de la RAAF East Sale à Victoria, en partenariat avec le Commonwealth d'Australie, afin de soutenir le développement de rôles essentiels, notamment les analystes en électronique aéroportée, les officiers des opérations, les officiers de mobilité aérienne, les contrôleurs aériens, les gestionnaires de bataille aérienne, les officiers d'intervention et de patrouille maritime, les officiers des systèmes d'armes et les officiers de guerre électronique. Le système F-AMTS offre aux élèves une expérience d'apprentissage attrayante et harmonieuse, et propose une formation postuniversitaire aux instructeurs qui les dote d'outils puissants pour enseigner plus efficacement.

« Pour être prêt à répondre aux exigences de la préparation aux missions dans un contexte de défense et de sécurité en constante évolution, il faut un partenaire de formation qui comprend en profondeur la complexité et les défis rencontrés sur le terrain », a expliqué France Hébert, présidente de Défense et Sécurité - Canada et International. « CAE est fière de fournir un système d'entraînement de l'avenir qui combine innovation, avantage technique et partenariats de confiance pour aider les Forces de défense australiennes à recruter, à former et à maintenir en poste du personnel qualifié. Il ne s'agit pas simplement d'un changement dans la façon dont la formation est dispensée, mais d'un investissement stratégique dans la résilience nationale et les capacités de défense de l'Australie. En offrant une solution de formation de calibre mondial, évolutive et rentable, CAE dotera les pilotes des compétences, de la confiance et de l'agilité nécessaires pour répondre efficacement aux exigences opérationnelles.

Ce contrat s'appuie sur le partenariat de longue date entre CAE et la RAAF, qui a débuté en 1994 et a depuis formé des générations d'équipages militaires australiens. Le système d'entraînement aux missions aériennes de l'avenir devrait initialement créer plus de 40 nouveaux emplois qualifiés chez CAE à Victoria (Australie); les premiers étudiants devant obtenir leur diplôme en 2028.

À propos de CAE

CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

