MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE est fière d'annoncer les résultats exceptionnels de sa 25e campagne Centraide, ayant amassé un montant impressionnant de 1 315 066 $ pour soutenir les gens dans le besoin dans le Grand Montréal et partout au Canada. Pour la septième année consécutive, l'organisation a dépassé le cap du million de dollars, établissant un nouveau record en tant que plus important montant amassé dans l'histoire des campagnes Centraide de CAE.

Cette étape reflète la générosité extraordinaire et l'engagement des employés de CAE, du Local 522 d'Unifor et d'autres partenaires qui, une fois de plus, ont démontré leur engagement à faire une réelle différence.

Matt Bromberg, président et chef de la direction de CAE, a partagé son enthousiasme : « En tant que nouveau président récemment installé à Montréal, ma première campagne Centraide à CAE a été inspirante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la créativité et l'énergie de nos équipes. Notre mission à CAE est de rendre le monde plus sécuritaire et c'est un engagement qui s'étend aussi aux collectivités où nous vivons et travaillons. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué cette année, et fier de l'impact que nous avons eu ensemble. »

Les fonds amassés aideront Centraide à soutenir plus de 5 000 collectivités locales au Québec et au Canada. CAE et ses employés ont maintenant versé plus de 19,5 millions $ à l'organisation depuis 2000, renforçant ainsi le rôle de l'entreprise en tant que chef de file en responsabilité sociale des entreprises.

« Au fil du temps, la campagne est devenue un pilier essentiel de la culture de l'organisation et un moteur fort de l'engagement des employés. La campagne de cette année a vu un regain au niveau de l'esprit de collaboration, avec une participation accrue et de nouveaux gestionnaires qui s'engagent activement dans la campagne », explique Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable. « Alors que CAE célèbre ce jalon, l'entreprise remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé, fait du bénévolat et effectué un don. ».

CAE s'engage profondément à renforcer les collectivités où elle exerce ses activités par le biais de partenariats, de dons et de commandites axés sur des domaines clés tels que l'éducation, l'aviation civile, ainsi que la défense et la sécurité. L'entreprise encourage également les initiatives de bénévolat individuel et collectif en faisant des dons à des organismes de bienfaisance soutenus par les employés dans le cadre de son programme CAEbénévolat. En soutenant à la fois les employés et les causes qui leur tiennent à cœur, CAE contribue à amplifier leur impact positif sur la société. Pour en savoir plus sur la façon dont CAE intègre la responsabilité sociale dans sa stratégie de développement durable, consultez le rapport sur le développement durable de l'EX25.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activité et de développement durable EX25.

Suivez-nous sur X/Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, vice-présidente principale, Communications,

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs,

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.